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1 грудня • оновлено в 06:21
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"Неприкрито і безсоромно!" Геруса звинуватили у тиску на депутатів

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Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила керівника комітету з енергетики та ЖКП Андрія Геруса у тиску на народних депутатів.

"Сказати, що я в шоці – це не сказати нічого… Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена. Це секретаріат комітету підготував таку дивовижну таблицю, безумовно, під керівництвом голови комітету, пана Геруса", – пише Климпуш-Цинцадзе на Facebook.

"Це неприкритий, безсоромний тиск на думку народних обранців на засіданні комітету. Після цього голова взяв слово, озвучив номери всіх своїх поправок і запропонував їх підтримати. І, як у грі "Мафія" – місто засинає, прокидається мафія… Усі руки (очевидно, руки тільки "Слуг") піднялися "за", – наголосила вона.

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За словами голови парламентського комітету, дії "нових облич" відтворюють найгірші практики тих, кого вони замінили.

"В уже ухваленому законопроекті про ядерну безпеку є діюча дозвільна норма, яку нахабно провів пан Герус. Новий законопроєкт №2233 не пропонує скасувати її. Отже, матимемо дві норми, які будуть прямо суперечити одна одній. Не хочу бути недобрим провидцем, але нова влада може це "законодавче дишло" повертати в своїх інтересах", – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила Андрія Геруса у тиску на народних депутатів

Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила Андрія Геруса у тиску на народних депутатів

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена

Іванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена

Іванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена

Іванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Верховної Ради з питань енергетики і ж/к послуг у п'ятницю, 29 листопада, схвалив законопроєкт про заборону імпорту електроенергії за двосторонніми договорами з Білорусі та РФ.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Андрій Герус Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
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Коментарі
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Та хіба герус сам приймає рішення? Ні. Тому вся критика має бути спрямована на зеленського. Без наказу з ОПУ герус цього б не робив. Не треба розмазувати відповідальнісь. В автократичній системі, яка зараз створена в Україні, відповідає президент ЗА ВСЕ.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Слышал, суд отказался арестовывать Ляшко за драку с нардепом Герусом? -Просто судьи испугались, что Олежка превратит СИЗО в бордель.
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Чан Джеки
Чан Джеки
янукович тоже думал что он бог.так и =слуги=размечтались.все тайное становится явным.и отвечать придется.
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