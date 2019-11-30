"Неприкрито і безсоромно!" Геруса звинуватили у тиску на депутатів

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила керівника комітету з енергетики та ЖКП Андрія Геруса у тиску на народних депутатів.

"Сказати, що я в шоці – це не сказати нічого… Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена. Це секретаріат комітету підготував таку дивовижну таблицю, безумовно, під керівництвом голови комітету, пана Геруса", – пише Климпуш-Цинцадзе на Facebook.

"Це неприкритий, безсоромний тиск на думку народних обранців на засіданні комітету. Після цього голова взяв слово, озвучив номери всіх своїх поправок і запропонував їх підтримати. І, як у грі "Мафія" – місто засинає, прокидається мафія… Усі руки (очевидно, руки тільки "Слуг") піднялися "за", – наголосила вона.

За словами голови парламентського комітету, дії "нових облич" відтворюють найгірші практики тих, кого вони замінили.

"В уже ухваленому законопроекті про ядерну безпеку є діюча дозвільна норма, яку нахабно провів пан Герус. Новий законопроєкт №2233 не пропонує скасувати її. Отже, матимемо дві норми, які будуть прямо суперечити одна одній. Не хочу бути недобрим провидцем, але нова влада може це "законодавче дишло" повертати в своїх інтересах", – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила Андрія Геруса у тиску на народних депутатів

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена Іванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена Іванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена Іванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Верховної Ради з питань енергетики і ж/к послуг у п'ятницю, 29 листопада, схвалив законопроєкт про заборону імпорту електроенергії за двосторонніми договорами з Білорусі та РФ.

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