"Непоправна шкода": Європу попередили про небезпеку газопроводу Путіна в обхід України

Газопровід "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ в Європейський Союз в обхід України, може завдати непоправної шкоди екологічній системі Балтійського моря.

"Дивує, що європейці, заколихані газовою пропагандою Кремля і його підручних "шредерів", взагалі допустили таке небезпечне прокладання шельфових трубопроводів Балтійським морем", - пише український політолог Віктор Каспрук в колонці для "Радіо Свобода".

За його словами, в разі будь-якої техногенної або природної катастрофи "путінська труба" здатна завдати непоправної шкоди морській екологічній системі регіону.

"Якщо Росії вдасться домогтися прокладки "Північного потоку-2", то можливість такої екологічної катастрофи автоматично подвоюється", - повідомив Каспрук.

Політолог зазначає, що за допомогою газопроводу в обхід України Путін також перетворює європейців в ресурсних та екологічних заручників "прямого" транзиту свого палива.

"У разі усунення України від транзиту газу в Європу, монополізація транзитних шляхів Росією дозволить Москві диктувати ЄС будь-які економічні і політичні вимоги", - резюмував Каспрук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2".