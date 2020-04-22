Необхідне зниження тарифів на вантажні залізничні перевезення – гендиректор асоціації "Укркокс"

Зниження тарифів на вантажоперевезення залізницею підтримає підприємства гірничо-металургійного комплексу в умовах кризи. Про це заявив генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

"Ми дуже багато перевозимо, коксохіміки, вугілля перевозимо. Платежі робить металургія, але це не має ніякого значення. Природна, ціна коксу зростає, а звідси й ціна металу тощо, весь ланцюжок. Тому частка дуже велика перевезення залізничної вугілля, тому для нас це являє інтерес", – сказав він.

За його словами, частка витрат на перевезення продукції у підприємств гірничо-металургійного комплексу значна, і регулярне підняття тарифів "Укрзалізницею" є болючим питанням.

"Вони весь час підіймають і підіймають ціни, а ми весь час говоримо, що частка дуже велика залізничних перевезень у гірничо-металургійному комплексі. Для нас це болюче питання, треба якось його вирішувати. Нафту продають, ще й доплачують. А ми все підіймаємо ціни", – наголосив Старовойт.

Він також зазначив, що через високі транспортні витрати підприємства-експортери змушені підвищувати ціни на свою продукцію, і не можуть конкурувати на світових ринках. У підсумку це серйозно вдарить по ГМК. "Ми не будемо перевозити, а вони не зароблятимуть. Ну ось і все", – зазначив гендиректор.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що в умовах кризи необхідна державна підтримка промисловості та експортерів, щоб забезпечити безперебійність їхньої роботи, зокрема створення нормальних умов для логістики і зниження тарифів на вантажоперевезення.

Крім того, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев зауважив, що тарифи "Укрзалізниці" на вантажоперевезення дуже високі, і їхнє зниження дозволить вітчизняним експортерам конкурувати на світовому ринку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!