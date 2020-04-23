Необхідно врятувати енергетику – EURACOAL звернувся до Зеленського

Українській владі необхідно врятувати енергетику та забезпечити повну лібералізацію ринку електроенергії. Про це йдеться в зверненні генерального секретаря EURACOAL Браяна Рікеттса до президента України Володимира Зеленського.

"Закликаю уряд України вжити необхідних заходів для повної лібералізації ринку електроенергії країни, як це передбачено в Третьому енергетичному пакеті ЄС. Повідомлення про закриті вугільні шахти свідчать, що дім починає руйнуватися. Зараз саме час його врятувати", – йдеться в зверненні.

За словами генсекретаря EURACOAL, Україні слід вибудовувати економічно стійкий енергетичний сектор. Він підкреслив, що ціни на електроенергію не повинні бути штучно занижені, оскільки це не стимулює споживачів до енергоефективності, водночас соціально вразливі верстви населення слід захистити через субсидії.

"Заглядаючи в майбутнє, український енергетичний сектор повинен бути економічно стійким. Тарифи на електроенергію не можуть бути штучно занижені, нижче за виробничі витрати. Більш високі показники змусять користувачів бути більш ефективними... Звісно, ті, хто має низькі доходи, повинні бути захищені за допомогою добре продуманих соціальних виплат", – написав Рікеттс.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює майже 22 800 осіб.

Зі свого боку народний депутат Михайло Волинець вважає, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнував вітчизняний енергетичний комплекс.