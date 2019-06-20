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"Ненадходження понад 50 млрд": Пацкан розповів про проблеми держбюджету

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Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що в України будуть проблеми з виконанням державного бюджету.

"За оперативною інформацією, у січні-травні план доходів не виконано на 10,2 млрд гривень, тобто на 2,6%. І це при тому, що Нацбанк перерахував до держбюджету на понад 17 млрд гривень більше, ніж заплановано", – заявив Пацкан в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, видатки невиконані на 34,9 млрд гривень (8,4%), а надходження – на 50,2 млрд гривень (8,7%).

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"Чи будуть проблеми із виконанням держбюджету? Звісно, будуть, як у частині надходжень, так і в частині видатків", – зазначив Пацкан.

Голова Рахункової палати також звернув увагу на те, що Україна не отримала транш макрофінансової допомоги ЄС – півмільярда євро.

"Тому надходження від зовнішніх запозичень не виконані на 12,9 млрд гривень, тобто на 31%. Це вплинуло на виконання першого кварталу", – додав Пацкан.

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Крім того, за його словами, в Україні була провалена приватизація.

"5,9 млрд, які повинні бути в першому кварталі, не отримали. Надходження від приватизації не виконані на 97%!" – повідомив голова Рахункової палати.

"Чи вдасться вирівняти ситуацію? Сподіваюся. У нас проблема з державним боргом, катастрофічна. Таких сум Україна ще не виплачувала. До того ж 68,2% – це борг в іноземній валюті", – підсумував він.

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан розповів про проблеми держбюджету

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан розповів про проблеми держбюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільші компанії заплатили за перше півріччя 2018 року 197,6 млрд гривень податків. Водночас сотня найбільших платників за вказаний термін перерахувала у зведений бюджет 146,5 млрд гривень, що становить 40,5% надходжень.

Найбільшою компанією-платником податків став "Нафтогаз" – 24,5 млрд гривень. У топ-5 також потрапили "Укргазвидобування" – 18 млрд гривень, "Укpнaфта" – 7,4 млрд гривень, ВАТ "Прилуки" – 5,9 млрд гривень і "Укртатнафта" – 4,5 млрд гривень.

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Тема
Держбюджет-2019
Особа
Валерій Пацкан
Місце
Україна
Тег
бюджет
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