"Неможливо користуватись!" Зеленський заявив, що в Україні немає доріг

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щороку витрачає мільйони гривень на ремонт та будівництво доріг, але їх у підсумку немає.

"Україна щороку витрачає 3 млн гривень на дороги, а їх немає. Вони дуже неякісні – ними неможливо користуватись", – повідомив Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в Офісі президента у четвер, 18 липня.

За його словами, така ситуація склалася через недотримання контролю за перевищенням ваги і побори.

Зокрема глава держави звернув увагу на те, що фури в Україні їздять перевантаженими і перевищують дозволену норму в 40 тонн.

"За такими оборудками стоять високопосадовці. Має бути жорстке реагування антикорупційних органів", – резюмував Зеленський.

Президент вважає, що така ситуація склалася через недотримання контролю за перевищенням ваги

Напередодні президент також розкритикував місцеву владу у Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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