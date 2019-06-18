"Неможливий!" "Газпром" висунув Україні ультиматум щодо транзиту

Російський "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Про це повідомив на прес-конференції член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Кузнєц, передає ТАСС.

"Нас багато разів закликали до укладення контракту на європейських умовах, але це дійсно, на мій погляд, поки що неможливо. Бо в України ще немає тих інститутів, які могли б повноцінно виконувати ті функції, які ми традиційно, працюючи у Європі, очікуємо від таких інститутів як регулятор, транспортний оператор", — сказав він.

"Газпром"

За його словами, РФ нібито зазнає труднощів з укладанням майбутнього транзитного контракту через відсутність розуміння про те, хто виступить контрагентом.

Кузнєц також запропонував Україні повернутися до переговорів із "чистого аркуша". За його словами, "Газпром" зробив таку пропозицію ще у січні 2019 року під час тристоронніх консультацій.

"Олексій Борисович (Міллер. — Ред.) озвучував, що ми готові розглянути "нульовий варіант" і повернутися до переговорів із "чистого аркуша", — пояснив Кузнєц.

Однак, зазначив політик, українська сторона із завзятістю прагне змінити формат можливої мирової угоди. Проте, підсумував Кузнєц, Росія готова обговорити всі проблеми з українською компанією "Нафтогаз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні та, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Зазначимо, що 7 червня українські політики та лідери партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. На зустрічі з главою "Газпрому" вони обговорили 25% знижки на поставки газу в обмін на поступки щодо умов транзиту блакитного палива через Україну.

У відповідь на це з'явилася жорстка реакція "Нафтогазу".

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