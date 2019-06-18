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"Неможливий!" "Газпром" висунув Україні ультиматум щодо транзиту

14.6тЧитати матеріал російською

Російський "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Про це повідомив на прес-конференції член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Кузнєц, передає ТАСС.

"Нас багато разів закликали до укладення контракту на європейських умовах, але це дійсно, на мій погляд, поки що неможливо. Бо в України ще немає тих інститутів, які могли б повноцінно виконувати ті функції, які ми традиційно, працюючи у Європі, очікуємо від таких інститутів як регулятор, транспортний оператор", — сказав він.

"Газпром"

"Газпром"

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За його словами, РФ нібито зазнає труднощів з укладанням майбутнього транзитного контракту через відсутність розуміння про те, хто виступить контрагентом.

Кузнєц також запропонував Україні повернутися до переговорів із "чистого аркуша". За його словами, "Газпром" зробив таку пропозицію ще у січні 2019 року під час тристоронніх консультацій.

"Олексій Борисович (Міллер. — Ред.) озвучував, що ми готові розглянути "нульовий варіант" і повернутися до переговорів із "чистого аркуша", — пояснив Кузнєц.

Однак, зазначив політик, українська сторона із завзятістю прагне змінити формат можливої мирової угоди. Проте, підсумував Кузнєц, Росія готова обговорити всі проблеми з українською компанією "Нафтогаз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні та, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Зазначимо, що 7 червня українські політики та лідери партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. На зустрічі з главою "Газпрому" вони обговорили 25% знижки на поставки газу в обмін на поступки щодо умов транзиту блакитного палива через Україну.

У відповідь на це з'явилася жорстка реакція "Нафтогазу".

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
Теги
ГазпромРосіятранзит газу
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Мир Миру
Мир Миру
Газпром дав чітку відповідь. Керівництво Нафтогазу бойкотує передачу української ГТС незалежному від себе оператору.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", - сказал он.ПО СУТИ ПPЯМЫМ ТЕКСТОМ СКАЗАЛ.ЧТО ИМЕТЬ ДЕЛО СО СВИНОPЫЛЫМИ НЕВОЗМОЖНО.С ЕВPОПОЙ МОЖНО.А С УКPАИНОЙ НЕЛЬЗЯ.ПОТОМУ ЧТО СВИНОPЫЛЫЕ.И ДО ЕВPОПЫ И ЕВPОПЕЙСКОГО ВЕДЕНИЯ ДЕЛ ИМ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО.НЕ ВЫШЛИ PОЖЕЙ.ВСЕ НОPОВЯТ СПИ ЗДИТЬ НА НА Е БАТЬ.НАДОЕЛО.ХАЛЯВЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
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Питон Каа
Питон Каа
Ну нет же пока никакого ультиматума. Просто представитель Газпрома констатировал невозможность заключения нового контракта на транзит газа. Значит будут гнать газ в Европу по старому контракту, который наверняка имеет возможность пролонгации, а разорвать его в одностороннем порядке Украина не решится.
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