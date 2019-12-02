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2 грудня • оновлено в 11:19
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"Єдиної позиції немає": у ЄС забили на сполох через санкції проти Росії

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Новий верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав дуже складним питання про формування єдиної санкційної політики Європи щодо Росії.

"Це тема, щодо якої немає єдиної позиції. Одні країни неохоче обговорюють питання нормалізації відносин із РФ, інші хотіли б їхнього поліпшення", – повідомив Боррель у інтерв'ю газеті El Pais.

За його словами, санкції щодо Росії продовжують діяти, проте самі собою вони не визначають політику.

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"Необхідна спільна позиція. Будемо розмовляти", – резюмував верховний представник ЄС із закордонних справ.

У ЄС заявили про відсутність єдиної позиції щодо Росії

У ЄС заявили про відсутність єдиної позиції щодо Росії

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Скоро за санкции останутся только шпроты
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семенов Александр
семенов Александр
увэсьвсвит знамы... му-у-у-у
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4
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Nemo Александр
Nemo Александр
семенов Александр, ты чего мычишь? Тебя подоить забыли?
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0
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Европа уже ху.... положила на хо-х-лов
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