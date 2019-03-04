"Нехай доведе відданість": Україна виставила вимогу Німеччині через газопровід РФ

Уряд Німеччини може припинити енергетичну співпрацю з Росією доти, доки Москва не виконає рішень міжнародних арбітражів у Стокгольмі і Гаазі (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, зокрема йдеться про призупинення реалізації газопроводу в обхід України "Північний потік-2", передає "Громадське".

"Німеччина може довести на ділі свою відданість європейським цінностям, зокрема верховенству права, поставивши продовження співпраці з РФ у енергетичній сфері у залежність від виконання РФ і "Газпромом" рішень міжнародних судів щодо України", — повідомив Вітренко.

Він зазначив, що "Нафтогаз" відстоюватиме верховенство права і продовжить стягувати з Росії та "Газпрому" активи за рішеннями Стокгольмського і Гаазького арбітражу.

Пізніше старший науковий співробітник берлінського офісу Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель заявив, що влада Німеччини не зупинила реалізацію газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ у Європу в обхід України, через корупцію.

За його словами, з точки зору енергетики газопровід не принесе Німеччині величезної користі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 березня Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в анексованому Криму.

Росія відмовилася визнавати рішення про компенсацію "Нафтогазу" втраченого майна.

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