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"Нехай доведе відданість": Україна виставила вимогу Німеччині через газопровід РФ

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Уряд Німеччини може припинити енергетичну співпрацю з Росією доти, доки Москва не виконає рішень міжнародних арбітражів у Стокгольмі і Гаазі (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, зокрема йдеться про призупинення реалізації газопроводу в обхід України "Північний потік-2", передає "Громадське".

"Німеччина може довести на ділі свою відданість європейським цінностям, зокрема верховенству права, поставивши продовження співпраці з РФ у енергетичній сфері у залежність від виконання РФ і "Газпромом" рішень міжнародних судів щодо України", — повідомив Вітренко.

Він зазначив, що "Нафтогаз" відстоюватиме верховенство права і продовжить стягувати з Росії та "Газпрому" активи за рішеннями Стокгольмського і Гаазького арбітражу.

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"Нехай доведе відданість": Україна виставила вимогу Німеччині через газопровід РФ

Пізніше старший науковий співробітник берлінського офісу Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель заявив, що влада Німеччини не зупинила реалізацію газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ у Європу в обхід України, через корупцію.

За його словами, з точки зору енергетики газопровід не принесе Німеччині величезної користі.

Відео за темою:

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
РосіяНАК "Нафтогаз"Північний потік - 2
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Я думаю, что Россия выплатит какую-то часть от этих заявленных руководством "Нафтогаза" сумм (по тихому сторгуются промеж себя), на Украине для местных ротозеев будет объявлена "Перемога Века" на проклятыми москалями и их энергетической конторой, Коболев с Витренкой будут награждены памятными значками, грамотами за долгий и самоотверженный труд и денежными премиями, а потом, если слегка перефразировать Загалава Загалова: "Все потом. Вирубил я её". )))))))))))))))))))))
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Чтобы объявить Супермегаперемогу (народ в экс-СССР, кроме пожалую Прибалтики, в основном мыслит эмоциями, а не башкой, как и положено), а России не идти в жесткие контры за западниками, перед пуском столь значимых инфраструктурных проектов и окончательным решением вопроса с украинским транзитом.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Schaidenko Leonid, А зачем России что то платить? Топы нафтогаза и без выплат РФ сделают себе премии, правда платить эти премии придется украинцам, но кого это интересует?
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Василь Коротун
Василь Коротун
Не будут немцы что-либо пересматривать. Скорее всего лозунг "Германия превыше всего" давно уже есть путеводная звезда для Меркель и иже присных. Призрак Молотова- Риббентропа замаячил над Европой.
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