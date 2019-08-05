"Негативно впливає": у Зеленського висловилися про доступ до "ВКонтакте"

Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського, №6 у партії "Слуга народу" Михайло Федоров виступив проти розблокування російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте".

В інтерв'ю "Ліга.net" він заявив, що вважає зняття заборони на використання цих інтернет-ресурсів недоцільним.

"Можу сказати свою особисту думку. Я б не рекомендував знімати блок з "Одноклассников" і "ВКонтакте", тому що не бачу в цьому доцільності. Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців", – пояснив він.

Ілюстрація. Російські соцмережі Інформаційний опір

На запитання, чи буде продовжено термін санкцій проти російських соцмереж, радник Зеленського відповів: "Я б рекомендував. На жаль, "ВКонтакте" стало спецоперацією Росії проти України".

Михайло Федоров Лига.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники" і ще низки пропагандистських ресурсів країни-окупанта був обмежений за указом п'ятого президента Петра Порошенка у травні 2017 року.

Згідно з постановою, заборона вводиться терміном на три роки, зокрема буде діяти до травня 2020 року.

Також доступ був заблокований до всіх сервісів "Яндекса", крім головної сторінки пошуковика. Доступ до соцмереж заблокований у рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group. Провайдери ж мають заблокувати доступ до самого сайту Mail.ru.

Заблоковані будуть і сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" та DrWeb.

Крім того, економічні санкції (блокування активів, заборона на транзакції і мовлення) введені проти найбільших російських телекомпаній: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Зірка", ТНТ, РЕН, ОТР.

18 липня в Україні частина українських провайдерів відкрили доступ до заборонених сайтів, зокрема "ВКонтакте", "Однокласників", "Російської весни". Провайдери пояснили це збоєм і налаштуваннями мережі в користувачів.

Пізніше український журналіст Роман Реведжук повідомив, що президент України Володимир Зеленський нібито має намір скасувати заборону на російські соціальні мережі в нашій країні. За його інформацією, зараз готується скасування рішення РНБО про заборону російських соціальних мереж.

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