В Україні можуть зірвати велике держзамовлення на виготовлення ракет "Вільха"

Мінстратегпром захотіло взяти під свій контроль ще три державні підприємства, тоді як штат відомства досі не сформований. Це може заблокувати роботу Павлоградського хімічного заводу, який в рамках держоборонзамовлення бере участь у виготовленні ракет "Вільха".

Про це свідчить проєкт розпорядження Кабміну, автором якого є віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Йдеться про передачу в сферу управління Мінпрому Павлоградського хімічного заводу, Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки та Українського центру "Безпека".

У документі вказується, що до основних завдань Мінпрому відносять, зокрема, розвиток стратегічних галузей промисловості, військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі. "Через це виникла необхідність віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та установ до сфери управління Мінстратегпрому з метою збереження належного державного контролю та управління ними на етапі наступних трансформацій у галузях, віднесених до сфери відання Мінстратегпрому", – йдеться в урядовому проєкті розпорядження.

Проте в експертній організації StateWatch, яка проводила моніторинг діяльності Мінпрому, вважають, що передача підприємств може призвести до блокування їхньої роботи, оскільки штат міністерства досі не сформований. За даними організації, лише нещодавно був завершений відбір у відділ секретно-режимної роботи. "Фактично тільки в середині листопада розпочався добір кадрів в Мінстратегпром. Ще не сформований режимно-секретний відділ. Тому у випадку передачі підприємств може бути повністю заблокована робота Павлоградського хімзаводу, який в рамках держоборонзамовлення бере участь у виготовленні ракет "Вільха", – заявив очільник StateWatch Гліб Канєвський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2020 року Олег Уруський заявив, що державний концерн "Укроборонпром" планують розділити на дві керівні державні холдингові компанії. Одна з буде зосереджена на функціях оборонних галузей, а авіаційною та космічною галузями опікуватиметься холдингова компанія "Аерокосмічні системи України".

Уруський також пропонував передати в управління Мінпрому держпідприємство "Антонов" та ще 5 авіапідприємств, що входять до складу "Укроборонпром". Проте у травні 2020 року представники "Антонова" звернулись з листом до президента України Володимира Зеленського, в якому висловили занепокоєність з приводу реформи оборонно-промислової галузі країни загалом та безпосередньо держпідприємства.