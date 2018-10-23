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''Небезпечний для України'': у ЄС розкритикували газопровід Путіна

4.4тЧитати матеріал російською

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" несе небезпеку для України і Словаччини.

"Без сумніву, створення газопроводу "Північний потік-2" є небезпекою для України, Словаччини, а також було б енергетичною небезпекою для Польщі, якби не наші попереджувальні дії, які ми реалізовуємо", — повідомив Дуда, передає "Укрінформ".

За словами польського лідера, позиція зазначених країн щодо питання реалізації російського газового проекту — однозначна.

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Дуда зазначив, що Польща, а також президенти України й Словаччині дуже чітко озвучували свою точку зору, і нині в цьому контексті нічого не змінилося.

Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу, він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
Особа
Анджей Дуда
Місце
Польща
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Самые халявщики и засуетились, не хрен жить на халяву.
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2
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
О да, крупнейшим месторождениям Словакии есть, от чего переживать! Как же продавать добытый газ в Украину? Ну в российской трубе добытый... А Дуда не зря постоял изогнувшись около Трампа, выделят им денег, чтоб СПГ получать из Штатов.
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0
Проходил мимо
Проходил мимо
А с какой стати нас должно волновать что у Польши и Украины какие то там опасения есть? Их строительство не коснется, разрешения все есть, Дания уперлась, так обойдут и все. Ну а Украина останется без транзита. Минус три миллиарда из бюджета каждый год.
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1
Проходил мимо
Проходил мимо
Plotnikov Alex, ну рабочие места у них и так минусуются)
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Проходил мимо, минус рабочие места и инфраструктура, плюс импорт
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