''Небезпечний для України'': у ЄС розкритикували газопровід Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" несе небезпеку для України і Словаччини.

"Без сумніву, створення газопроводу "Північний потік-2" є небезпекою для України, Словаччини, а також було б енергетичною небезпекою для Польщі, якби не наші попереджувальні дії, які ми реалізовуємо", — повідомив Дуда, передає "Укрінформ".

За словами польського лідера, позиція зазначених країн щодо питання реалізації російського газового проекту — однозначна.

Дуда зазначив, що Польща, а також президенти України й Словаччині дуже чітко озвучували свою точку зору, і нині в цьому контексті нічого не змінилося.

Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу, він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.