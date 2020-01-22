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22 січня • оновлено в 04:20
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"Небезпечні для здоров'я!" IKEA відкликала по всьому світу отруєний посуд

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Шведська компанія IKEA виявила в своїх дорожніх чашках токсичну речовину.

У зв'язку з цим компанія вирішила відкликати небезпечний товар. Про це повідомляється у заяві IKEA.

Йдеться про пластмасові чашки Troligtvis, які були в продажу з жовтня 2019 року по січень 2020.

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Зокрема, тести показали перевищення рівня дибутилфталату, що небезпечно для здоров'я і може призвести до порушень в імунній системі.

"IKEA настійно рекомендує всім клієнтам, у яких є дорожня чашка TROLIGTVIS з написом Made in India, негайно припинити її використання і повернути товар у будь-який магазин IKEA для здійснення повного повернення", – підсумували представники компанії.

Шведська компанія IKEA виявила в своїх дорожніх чашках токсичну речовину

Шведська компанія IKEA виявила в своїх дорожніх чашках токсичну речовину

IKEA

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
IKEA
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