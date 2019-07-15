Не зупинити: у Німеччині визнали неминучість газопроводу Путіна

Російський газопровід "Північний потік-2" — найбільш екологічний і вигідний спосіб поставок природного газу в Європу, тому Євросоюз не зможе зупинити реалізацію проекту.

Про це повідомив колишній міністр відомства канцлера Німеччини Рональд Пофалла, передає Lenta.ru. "Якщо до 2038 року ми відмовимося від вугілля, то "Північний потік-2" просто необхідний, оскільки в цьому випадку нам знадобляться інші енергоносії. І в розрахунок приймається тільки газ", — заявив він.

За словами Пофалла, Європі найближчим часом знадобляться додаткові обсяги газу, постачання якого буде можливе за рахунок російського проекту.

Він підкреслив, що, незважаючи на спроби європейських країн перешкодити будівництву газопроводу, воно буде завершено, а всі перешкоди в реалізації проекту лише збільшать витрати на будівництво й експлуатацію. Колишній міністр додав, що ЄС може задуматися над скасуванням антиросійських санкцій, якщо Москва піде назустріч Європі та Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі в обхід транзитних країн (зокрема України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газопровід до кінця 2019 року.

Раніше стало відомо, що російський газопровід можуть не добудувати до кінця 2019-го через потужну позицію США проти завершення проекту.

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