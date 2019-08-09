Не зупинити? США почали бити на сполох через "Північний потік-2"

США не вдасться заборонити експорт газу з Росії в Європу навіть за допомогою санкцій, якщо Вашингтон не запропонує альтернативу газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".

Про це сказано в матеріалі Jundle Welt, передає ІноTV. Як зазначає автор публікації, американський СПГ дорожче трубопровідного газу, а США необхідно знайти "прийнятну альтернативу" російському газопроводу.

Журналіст зазначає, що такою альтернативою може стати трубопровід EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Трубопровід планується прокласти для транспортування природного газу зі Східного Середземномор'я в Італію через грецьку територію.

Журналіст вважає, що приймаючи участь в проекті газопроводу, уряд Греції йде на зближення з Ізраїлем і "надає США шанс" все ж скласти конкуренцію Росії на європейському газовому ринку.

"Сам же EastMed є якраз тією самою альтернативу (нехай тільки і після 2025 року), за допомогою якої Сполучені Штати зможуть саботувати російські газові поставки і зміцнити позиції своїх союзників в Східному Середземномор'ї", – робить висновок автор статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі в обхід транзитних країн (зокрема України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газопровід до кінця 2019 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

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