Не "зрада": Україна пояснила "вторгнення" літака з Росії

Україна дозволила літаку з Росії пролетіти над своєю територією всупереч забороні, щоб уникнути можливої аварійної ситуації.

"Якщо, не дай Боже, щось би сталося з цим судном в грозі, де він вилітав, то це була би провина України", – пояснила ситуацію прес-секретар ДП "Украерорух" Руслана Данилів в ефірі ObozTV.

Як сказала Данилів, авіадиспетчери компанії діяли в межах законів і міжнародних стандартів. Зокрема, на підставі рішення Ради з безпеки польотів української Державіаслужби від 2 грудня 2015 року.

"У такій ситуації ми не маємо права не пустити судно в повітряний простір України", – зазначила вона.

"Звинувачувати наше підприємство в тому, що ми якось діяли проти України або, як ми бачимо в соцмережах, пишуть про "зраду" – це абсолютно безпідставно", – наголосила прес-секретар "Украероруху".

За її словами, цю ситуацію можна умовно назвати "надзвичайним випадком".

"Це загроза. Це метеоявище", – уточнила Данилів.

На питання, в яких ще випадках Україна може дозволити російським літак вхід у свій повітряний простір, вона відповіла: "Тільки в межах (потенційно небезпечних. – Ред.) метеоявищ. Є цілий список".

"Украерорух" пропустив літак з Росії через грозу Facebook / UkSATSE

Як писав OBOZREVATEL:

7 серпня літак Boeing-738 російської авіакомпанії "Глобус" отримав дозвіл на використання повітряного простору України, щоб обійти грозовий фронт.

Новина про проліт літака з РФ над територією України викликала неоднозначну реакцію в мережі: деякі користувачі звинуватили "Украерорух" в зраді національних інтересів.

При цьому в Росії відреагували позитивно. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова навіть висловила Києву подяку.

У 2015 році Україна припинила авіасполучення з Росією у зв'язку з агресією Кремля на Донбасі та в Криму. Також російським авіакомпаніям заборонили використовувати повітряний простір України для транзитних польотів.

Наприкінці липня 2019 року в Україні активізувалася тема відновлення авіасполучення з РФ. На сайті президента Володимира Зеленського з'явилася петиція з відповідним проханням, а в Москві заявили про готовність вести переговори.

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