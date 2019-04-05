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Не зобов'язаний: Зеленський відмовився опублікувати декларацію за 2018 рік

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Кандидат в президенти Володимир Зеленський не публікуватиме декларацію за 2018 рік до другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня.

Про це повідомили в прес-службі Зеленського у відповідь на запит руху "Чесно". Актора закликали подати декларацію про доходи за минулий рік в НАЗК.

"Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік представлена в межах строків, встановлених чинним законодавством, і оприлюднена відповідно до чинного законодавства", — відповіли у кандидата.

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Відзначимо, згідно з чинним законодавством, Зеленський не зобов'язаний подавати декларацію про доходи за 2018 рік, оскільки зараз він не є посадовою особою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня Зеленський виправив деякі дані в своїй електронній декларації за 2017 рік.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ссыться и срется. Если ты сам по себе кристальнл чист то скрывать нечего, а тут пошло виляние. Видимо есть что скрывать и не на все вопросы есть ответы. Об этом надо было думать до того как заварил кашу. Но думать это не его. Его иалант говорить по сценарию.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Опять хрякоботов ,носом в их же навоз ткнули
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