Не зобов'язаний: Зеленський відмовився опублікувати декларацію за 2018 рік

Кандидат в президенти Володимир Зеленський не публікуватиме декларацію за 2018 рік до другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня.

Про це повідомили в прес-службі Зеленського у відповідь на запит руху "Чесно". Актора закликали подати декларацію про доходи за минулий рік в НАЗК.

"Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік представлена в межах строків, встановлених чинним законодавством, і оприлюднена відповідно до чинного законодавства", — відповіли у кандидата.

Відзначимо, згідно з чинним законодавством, Зеленський не зобов'язаний подавати декларацію про доходи за 2018 рік, оскільки зараз він не є посадовою особою.

Володимир Зеленський 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня Зеленський виправив деякі дані в своїй електронній декларації за 2017 рік.

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