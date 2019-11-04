"Не зможуть без України": у Росії озвучили серйозні проблеми газопроводу Путіна

Російська Федерація не зможе повністю відмовитися від українського транзиту, незважаючи на будівництво "Північного потоку-2".

"По-перше, поставкам газу потрібна гнучкість, яку балтійські труби забезпечити не здатні. А по-друге, "Газпром" не може використовувати весь потенціал "потоків", оскільки йому заважає його статус монополіста", – повідомив російський економічний аналітик Михайло Крутіхін, передає Forbes.

За його словами, "третій енергетичний пакет" ЄС і особливо скоригована в його складі Газова директива ставлять російську компанію перед необхідністю радикально переглядати модель поведінки на газовому ринку Європи.

Крутіхін нагадав, як за скаргою Польщі європейський суд обмежив право "Газпрому" монопольно прокачувати газ по німецькому газопроводу OPAL.

Обсяги, які були зняті з цього газопроводу, пішли по старому потужному маршруту через Україну.

"Аналогічна судова колізія чекає і на газопровід EUGAL, який розрахований на прийом газу з "Північного потоку-2", – резюмував російський економічний аналітик.

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Однак у середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

Російська Федерація не зможе повністю відмовитися від українського транзиту, незважаючи на будівництво "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.

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