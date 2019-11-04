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4 листопада • оновлено в 17:08
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"Не зможуть без України": у Росії озвучили серйозні проблеми газопроводу Путіна

4.3т Читати матеріал російською

Російська Федерація не зможе повністю відмовитися від українського транзиту, незважаючи на будівництво "Північного потоку-2".

"По-перше, поставкам газу потрібна гнучкість, яку балтійські труби забезпечити не здатні. А по-друге, "Газпром" не може використовувати весь потенціал "потоків", оскільки йому заважає його статус монополіста", – повідомив російський економічний аналітик Михайло Крутіхін, передає Forbes.

За його словами, "третій енергетичний пакет" ЄС і особливо скоригована в його складі Газова директива ставлять російську компанію перед необхідністю радикально переглядати модель поведінки на газовому ринку Європи.

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Крутіхін нагадав, як за скаргою Польщі європейський суд обмежив право "Газпрому" монопольно прокачувати газ по німецькому газопроводу OPAL.

Обсяги, які були зняті з цього газопроводу, пішли по старому потужному маршруту через Україну.

"Аналогічна судова колізія чекає і на газопровід EUGAL, який розрахований на прийом газу з "Північного потоку-2", – резюмував російський економічний аналітик.

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

Однак у середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

Російська Федерація не зможе повністю відмовитися від українського транзиту, незважаючи на будівництво "Північного потоку-2"

Російська Федерація не зможе повністю відмовитися від українського транзиту, незважаючи на будівництво "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Тег
Північний потік - 2
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Согласно европейской энергетической хартии ,к которой Украина обязалась присоединиться до января 2020г транзитные мощности должны выставляться на аукцион и все желающие могут резервировать мощности на тот объём и срок который необходим ! Вот только одна беда ,вход в украинскую гтс только со стороны России ! Так кто будет резервировать мощности украинской гтс?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Для всех этих пальцем деланных экспердов с украинскими корнями 1.) цена продукта зависит от себестоимости.2)одним из столпов себестоимость являются энергозатраты.3)С 1 декабря 2019 года в Китай по СИЛЕ СИБИРИ потечетрусский газ 40 млр кубов ежегодно4) У Китая рабочие руки дешевле чем в ЕС. А газ был сниженнымй дороже5.) Чтоб как то конкурировать с Китаем энергозатраты нужно уменьшить до минимума.6) русский газ самый дешевый7)В Китай русский газ идёт без транзитных затрат,в силу соседства значит газ дешевле..8)Украина с Польшей в силу жадности врожденной хапает на транзите слишком много... Вывод сделали 5ведүщих энергетических компаний ЕС.Это он сделали СП2Поэтому ему быть полюбому.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Россия постоянно заявляет о том что готова сохранить транзит через территорию Украины. однако при этом выдвигаются вполне резонные требования. если ответственные, украинские лица не включат мозги и не договорятся с Россией, то транзита, на невыгодных для России условиях, не будет.
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