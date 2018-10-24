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''Не зіскочить із гачка'': на Заході пояснили, чому Росія не зможе відмовитися від долара

2.7тЧитати матеріал російською

Російська Федерація впродовж кількох років намагається зіскочити з доларового гачка, однак без іноземної допомоги зробити це буде непросто.

Зокрема, Москва для відмови від долара займається введенням власної платіжної системи, продажем американських державних облігацій і укладенням торговельних угод із партнерами в національних валютах, пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung, передає RT.

"Без допомоги з-за кордону заходи росіян, які і без того мали досить скромний успіх, не принесуть плодів", - зазначив автор статті Крістіан Штайнер.

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За його словами, останнім часом на міжнародній арені зростає невдоволення Сполученими Штатами, і тепер "американцям загрожує небезпека через їхню ж зухвалість".

Журналіст зазначає, що торгова політика глави Білого дому Дональда Трампа "розгнівала" західних партнерів США і тепер невдоволення виявляють політичні лідери, які раніше визнавали гегемонію долара.

"При цьому експерти сходяться на думці, що найближчим часом альтернативи долару не буде, оскільки світова валюта повинна бути визнана більшістю інвесторів. Втім, якщо інвестори стануть менше довіряти долару, то в цьому випадку американська валюта втратить свою ключову роль", - підсумував Штайнер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного із найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами. За його словами, план із дедоларизації складається із чотирьох напрямків. Перше — це прискорений перехід у розрахунках із іноземними державами з експортно-імпортних операцій на інші валюти - це може бути євро, юань або рубль.

Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Заголовок как всегда не соответствует содержанию. Дело в том, что идея отказа от доллара пришлась по душе многим странам. Ну и разумеется НашТрамп делает всё возможное, что бы развалить Америку.
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