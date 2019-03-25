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"Не замінить Україну": в Росії визнали провал газопроводу Путіна

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Газопровід "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ у Європу в обхід України, не зможе замінити транзит через українську територію.

"Математика показує, що Nord Stream 2 не зможе замінити транзит через Україну", — повідомив представник акціонерного товариства Nord Stream 2 Йенс Мюллер, передає "Інтерфакс".

За його словами, новий російський газопровід є лише додатковою інфраструктурою.

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Водночас Мюллер відмовився оцінювати стан української інфраструктури.

"Це не наше завдання оцінювати стан інфраструктури в Україні", — зазначив він.

ГТС України

ГТС України

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

"Не замінить Україну": в Росії визнали провал газопроводу Путіна

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Місце
Росія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вполне может быть...но речь идет о расходах Окраины на поддержание трубы...о рентабельности прокачки...и вот тут то ...Путин дал смачно по украинским яйцам...себе в убыток будете качать ту малость которую Путин вам даст.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Никто почему-то не говорит о том, что не всякий газ подходит для Северного потока. Проблема в том, что на огромной протяженности подводной части нет промежуточных компрессорных станций из-за чего на входе необходимо огромное давление. А это приводит к частичному сжижению газа, который остается в "низинах" и закупоривает трубу. Поэтому необходимы регулярные технологические остановки для удаления конденсата.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Evlanov Sergey, Для особо одарённых, конденсат наличествует во всех газопроводах. А в трубопроводы идущие с газоконденсатных месторождений, газовый конденсат идёт из скважин в огромном количистве и является одним из продуктов добычи. Как же справляются несчастные газовики с такой страшной проблемой? Или у них все газопроводы стоят, залитые конденсатом в низинах и они вынуждены резать в трубах дыры и сливать гадкую субстанцию? Ан нет! Эти хитрецы выдумали запускать по трубам "поршни" (типа Гиперлупа) в виде шаров или чего-то подобного, которые и перемещают по трубе окаянный конденсат. Вот неудача, да?
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0
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Крым Андрей
Крым Андрей
Провал? С чего это? Возможность нести меньшие расходы на транспортировку, отсутствие невменяемого посредника в виде Украины, с постоянными претензиями, большая надёжность. В чём провал то? Не будет хватать мощности, третий построят. Всё решаемо.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Крым Андрей, это нерабам под кастрюльки срут
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