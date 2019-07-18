"Не замінить нічим!" В Україні пояснили причину головної НП Криму

В окупованому Росією Криму завжди була проблема з водою, оскільки на самому півострові вона жахливої якості.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Він підкреслив, що така проблема завжди існувала в Північному Криму.

"Вона (вода. - Ред.) завжди була там огидною. Тому що в Північному Криму завжди була проблема з водою. Для потреб людини в село можна завезти водовозку, і людям вистачить. Але для того, щоб працював завод "Титан" або бромистий завод, або щоб там вирощували корми для ковбасного заводу, тоді вода потрібна в промислових обсягах", - заявив він.

ПП з водою в Криму 24tv.ua

Бабін також підкреслив, що Україна не повинна забезпечувати окупантам процвітання кримської економіки, тому неподання води в Крим є одним з основних реально доступних знарядь для деокупації.

"Тому що ми сьогодні ставимо РФ в умови, коли один з ресурсів неможливо заповнити нічим. Росія нічим не може замінити воду Північно-Кримського каналу. Єдиний вихід для них – або повна деіндустріалізація Криму і припинення там господарської діяльності на третині території в повному обсязі і ще на третину – скорочення в рази, або початок переговорів з Україною, а поступово - і деоккупація півострова", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий оглядач Юрій Карін раніше заявив, що прісної води в окупованому Росією Криму не вистачає для утримання військової бази, а не для потреб населення.

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