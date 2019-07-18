Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Не замінить нічим!" В Україні пояснили причину головної НП Криму

7.4т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму завжди була проблема з водою, оскільки на самому півострові вона жахливої якості.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Він підкреслив, що така проблема завжди існувала в Північному Криму.

"Вона (вода. - Ред.) завжди була там огидною. Тому що в Північному Криму завжди була проблема з водою. Для потреб людини в село можна завезти водовозку, і людям вистачить. Але для того, щоб працював завод "Титан" або бромистий завод, або щоб там вирощували корми для ковбасного заводу, тоді вода потрібна в промислових обсягах", - заявив він.

ПП з водою в Криму

ПП з водою в Криму

24tv.ua

Новини
"Інакше здамо всю країну окупантам!" В Україні назвали реальний спосіб повернути Крим

Бабін також підкреслив, що Україна не повинна забезпечувати окупантам процвітання кримської економіки, тому неподання води в Крим є одним з основних реально доступних знарядь для деокупації.

"Тому що ми сьогодні ставимо РФ в умови, коли один з ресурсів неможливо заповнити нічим. Росія нічим не може замінити воду Північно-Кримського каналу. Єдиний вихід для них – або повна деіндустріалізація Криму і припинення там господарської діяльності на третині території в повному обсязі і ще на третину – скорочення в рази, або початок переговорів з Україною, а поступово - і деоккупація півострова", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий оглядач Юрій Карін раніше заявив, що прісної води в окупованому Росією Криму не вистачає для утримання військової бази, а не для потреб населення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Україна Росія
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
11
50
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
Интересно, а какие корма употребляет колбасный завод? ("... чтобы там выращивали корма для колбасного завода") )))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
мы не украинцы, мы людьми не торгуем , мы не хозяины им, чтобы выгнать или выкинуть. Крымчане сами в состоянии определиться какое гражданство они хотят, российское или украинское. Так что перестаньте биться головой об стенку и примите уже наконец их выбор.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а кто то просит воду у Украины?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel