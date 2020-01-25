"Не замінить гроші": Ілон Маск протверезив заявою про біткоїн

Засновник компаній Tesla і SpaseX Ілон Маск вважає, що криптовалюти не зможуть замінити традиційні гроші і стати повноцінним платіжним засобом.

"Найчастіше криптовалюти використовуються в незаконних цілях", – повідомив Маск в ефірі Third Row Tesla на YouTube.

За його словами, найчастіше це відноситься до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

"Зазвичай традиційні гроші теж використовуються в таких транзакціях. Однак при здійсненні нелегальної транзакції потрібно подбати про те, щоб потім ці гроші можна було використовувати і в законних цілях. Тоді на допомогу приходять криптовалюти", – заявив Маск.

Водночас він визнав, що криптовалюти знаходять свою нішу за рахунок того, що використовувати готівку стає все складніше.

Ілон Маск вважає, що криптовалюти не зможуть замінити традиційні гроші і стати повноцінним платіжним засобом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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