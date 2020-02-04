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4 лютого • оновлено в 05:52
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"Не займаємося русскім міром": у мережі підмітили нюанс, як побороти бідність у РФ

1.3т
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Блогер Професор Преображенський заявив, що поки дохід кожного росіянина не досягне 50 тисяч рублів на місяць (19,5 тисячі гривень) РФ не можна займати русскім міром в Україні.

"Щоб досягти процвітання, потрібно слідувати всього одному закону", – пише він у Twitter.

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Також блогер закликав перестати займатися:

  • Асадом у Сирії;

  • геями в Європі;

  • підтримкою Африки;

  • президентами в США;

  • іншої геополітикою.

Блогер озвучив рецепт процвітання для Росії

Блогер озвучив рецепт процвітання для Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії три чверті громадян потребують додаткових коштів до отримання заробітної плати.

При цьому приблизно 40% росіян не вистачає близько 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі гривень) до одержуваної зарплати

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Обитатели самой нищей страны Европы, уверенными шагами идущие к званию "Самой нищей страны мира" хрюкают что то о доходах россиян.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Лишнехромосомным не хватает на бояру
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Хуевский Ярослав, по уровню твоего интеллекта, ты стекломоем проклизмиться не прочь.
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