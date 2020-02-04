"Не займаємося русскім міром": у мережі підмітили нюанс, як побороти бідність у РФ

Блогер Професор Преображенський заявив, що поки дохід кожного росіянина не досягне 50 тисяч рублів на місяць (19,5 тисячі гривень) РФ не можна займати русскім міром в Україні.

"Щоб досягти процвітання, потрібно слідувати всього одному закону", – пише він у Twitter.

Також блогер закликав перестати займатися:

Асадом у Сирії;

геями в Європі;

підтримкою Африки;

президентами в США;

іншої геополітикою.

Щоб досягти процвітання, потрібно слідувати всього одному закону.

Поки дохід кожного росіянина не досягне 50 тисяч в місяць, ми не займаємося:

ні русскім міром в Україні,

ні Асадом в Сирії,

ні геями в Європі,

ні підтримкою Африки,

ні президентами в США,

ні іншої геополітикою. - Проф. Преображенський (@prof_preobr) February 3, 2020

Блогер озвучив рецепт процвітання для Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії три чверті громадян потребують додаткових коштів до отримання заробітної плати.

При цьому приблизно 40% росіян не вистачає близько 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі гривень) до одержуваної зарплати

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