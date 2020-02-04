"Не займаємося русскім міром": у мережі підмітили нюанс, як побороти бідність у РФ

Блогер Професор Преображенський заявив, що поки дохід кожного росіянина не досягне 50 тисяч рублів на місяць (19,5 тисячі гривень) РФ не можна займати русскім міром в Україні.
"Щоб досягти процвітання, потрібно слідувати всього одному закону", – пише він у Twitter.
Також блогер закликав перестати займатися:
Асадом у Сирії;
геями в Європі;
підтримкою Африки;
президентами в США;
іншої геополітикою.
Щоб досягти процвітання, потрібно слідувати всього одному закону.- Проф. Преображенський (@prof_preobr) February 3, 2020
Поки дохід кожного росіянина не досягне 50 тисяч в місяць, ми не займаємося:
ні русскім міром в Україні,
ні Асадом в Сирії,
ні геями в Європі,
ні підтримкою Африки,
ні президентами в США,
ні іншої геополітикою.
Блогер озвучив рецепт процвітання для Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії три чверті громадян потребують додаткових коштів до отримання заробітної плати.
При цьому приблизно 40% росіян не вистачає близько 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі гривень) до одержуваної зарплати
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