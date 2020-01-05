"Не захищає працівників": у новому Трудовому кодексі знайшли "сюрпризи" для українців

Новий Трудовий кодекс, розроблений Кабміном, не захищає права працівників і дає роботодавцям більше можливостей для звільнення людей.

Про це розповіла в ефірі ObozTV експертка з питань працевлаштування Юлія Дрожжина. За її словами, в документі "багато речей викликають побоювання у пошукачів".

Як зазначила експертка, розширення причин для звільнення з боку роботодавця "прописано з боку інтересів бізнесу".

"Теоретично, роботодавець повинен мати можливість звільнити працівника за власною ініціативою – людина може не підходити для робочого місця. Але зараз прописано в законі, що людина може бути попереджена, наприклад, за 15 днів... За 15 днів важко знайти нову роботу", – пояснила вона.

"Або може бути виплачена подвійна ставка за день роботи, на який скорочується термін попередження. Але майже половина людей у нас працює з сірими зарплатами. І ця фінансова компенсація, швидше за все, буде виплачуватися з офіційною ставки. Фактично, буде виплачено не дуже багато" , – додала Дрожжина.

За її словами, норми нового Трудового кодексу "не враховують наших реалій, великої кількості тіньового працевлаштування, не враховують інтереси претендентів, не враховують велику кількість нюансів на ринку праці".

Також експертка назвала одним з найслабкіших місць законопроекту фактичне скасування профспілок.

"З профспілками біда. Їхні функції обмежуються. Наприклад, що в певних випадках людина не може бути звільнена з ініціативи роботодавця без узгодження з профспілкою. Зараз у законопроекті цього вже немає, і люди стають менш захищеними", – пояснила вона.

vse42.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 27 грудня затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність прийняття нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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