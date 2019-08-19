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"Не задовольняє": США раптово жорстко розкритикували Україну

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США внесли Україну до списку з 67 країн, які не відповідають вимогам мінімальної фіскальної прозорості.

Про це свідчить щорічний звіт Державного департаменту США, передає Ліга.net. У документі проаналізовано роботу 140 урядів, яким США надавали фінансову допомогу з 1 січня по 31 грудня 2018 року.

Так, 67 урядів не відповідають вимогам мінімальної прозорості. Серед них і Україна.

"Щорічні огляди прозорості в бюджетно-податковій сфері урядів, які отримують допомогу США, допомагають забезпечити правильне використання коштів платників податків США і надають можливість для діалогу з урядами про важливість прозорості в бюджетно-податковій сфері", – йдеться в звіті.

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Серед позитивних змін в Україні в звіті відзначають доступність інформації про бюджет і боргові зобов'язання. В бюджетних документах відображені основні заплановані витрати й потоки доходів. Уряд звітує у "розумний час" і оголосив про перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для бюджету, проте ще не завершив цей процес.

США розкритикували Україну

США розкритикували Україну

thekievtimes.ua

У Держдепартаменті США вважають, що фіскальну прозорість України можна поліпшити, якщо деталізувати у держбюджеті відрахування держпідприємствам і суми, отримані від держкомпаній; забезпечити аудит і контроль за всіма позабюджетними рахунками; впровадити міжнародні стандарти бухобліку; вносити зміни і забезпечити дотримання закону під час укладання договорів і видачі ліцензій на видобуток природних ресурсів, щоб унеможливити корупцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського попросили як національну валюту замінити гривню на долар США.

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Місце
США
Тег
податки
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Golan Sim
Golan Sim
Пинд/осы ещё 4 года назад обещали нашему шоколадному опарышу серьёзные финансовые компенсации при сокращении торговли с Россией, но они так и не поступили, в итоге наши производители понесли огромные экономические потери, лишившись огромных прибылей, которые давал российский рынок, при этом западные рынки покупали и покупают намного меньшие объёмы украинского экспорта, чем это делали русские. В конечном счёте, украинской экономике нанесён ОГРОМНЫЙ УРОН, а вместо компенсаций Украине навязывают займы, за которые придётся платить долгие годы, что низводит страну до уровня африканского бантустана. И после этого майд/ауны ещё что-то пытаются мне доказать про "незалежну" страну Украину..
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Я за!.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Фискальная прозрачность на паперти...обнаглели хозяева свiдомо МАНДАйнутого бидла!!!
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