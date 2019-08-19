"Не задовольняє": США раптово жорстко розкритикували Україну

США внесли Україну до списку з 67 країн, які не відповідають вимогам мінімальної фіскальної прозорості.

Про це свідчить щорічний звіт Державного департаменту США, передає Ліга.net. У документі проаналізовано роботу 140 урядів, яким США надавали фінансову допомогу з 1 січня по 31 грудня 2018 року.

Так, 67 урядів не відповідають вимогам мінімальної прозорості. Серед них і Україна.

"Щорічні огляди прозорості в бюджетно-податковій сфері урядів, які отримують допомогу США, допомагають забезпечити правильне використання коштів платників податків США і надають можливість для діалогу з урядами про важливість прозорості в бюджетно-податковій сфері", – йдеться в звіті.

Серед позитивних змін в Україні в звіті відзначають доступність інформації про бюджет і боргові зобов'язання. В бюджетних документах відображені основні заплановані витрати й потоки доходів. Уряд звітує у "розумний час" і оголосив про перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для бюджету, проте ще не завершив цей процес.

США розкритикували Україну thekievtimes.ua

У Держдепартаменті США вважають, що фіскальну прозорість України можна поліпшити, якщо деталізувати у держбюджеті відрахування держпідприємствам і суми, отримані від держкомпаній; забезпечити аудит і контроль за всіма позабюджетними рахунками; впровадити міжнародні стандарти бухобліку; вносити зміни і забезпечити дотримання закону під час укладання договорів і видачі ліцензій на видобуток природних ресурсів, щоб унеможливити корупцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського попросили як національну валюту замінити гривню на долар США.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!