"Не всі зможуть купити": українців попередили про стрибок цін на хліб

В Україні зростання цін на хліб триватиме — вже найближчими місяцями відповідний продукт може подорожчати на 2,5%.

"Перша причина — зараз підвищується ціна на зерно у світі. Відповідно, збільшиться і вартість продукту. З іншого боку, знижується вартість гривні, це має впливати на стабілізацію і здешевлення хліба", — повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, вплинути на вартість цієї продукції може і збільшення соціальних виплат.

Новини В Україні підскочили ціни на популярний корисний продукт

Зокрема у березні підвищуються пенсії на 17%, гряде монетизація субсидій, а також заплановані певні одноразові виплати.

"Це може підстьобнути ціну, якщо у січні ми бачили підвищення менш ніж 1% за нашими даними, то в березні ж буде 1,5%, ще 1% у квітні. Далі подивимося за світовими трендами, стабільністю гривні, адже ці фактори є ключовими", — резюмував Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

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