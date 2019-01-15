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''Не все гаразд'': Кремль викрили в приховуванні правди про Кримський міст

1.2тЧитати матеріал російською

Кримський міст задумувався не для вирішення проблем логістичного забезпечення півострова і зараз дії Росії свідчать, що з ним не все гаразд.

"Кримський міст – це чисто піар-проект для рейтингу Путіна і дерибан російського бюджету для його подільників з кооперативу "Озеро". Він задумувався не для вирішення проблем логістичного забезпечення півострова", – заявив координатор групи "Інформаційний опір" Юрій Карін у інтерв'ю "Фактам".

"Постійні істерики перших осіб про укрДРГ, які мріють підірвати міст, це товсті натяки на те, що з мостом не все гаразд", – наголосив він.

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Водночас координатор групи "Інформаційний опір" зазначив, що з раціональної точки зору Україні вигідно, щоб міст прослужив до повного виведення 40-тисячного російського угруповання з окупованого Криму.

''Не все гаразд'': Кремль викрили в приховуванні правди про Кримський міст

Кримський міст

Нагадаємо, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містНовини Криму
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Putin Serjio
Putin Serjio
Нет моста. И построить его невозможно. А если и посмотроить, то он сразу упадёт. Так обоз писал
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Эка украинский дебилизм выперает )))))Хохлы зависть это порок Мы ездим Красава Молодец Путин Вам такое и не снилось Вы тунеядцы и убоги
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост" ну значит заявления различных украинских политиков всем просто померещились... Кстати, а чего это заткнулись на тему нового прорыва через пролив?
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