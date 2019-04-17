"Не виживе": друг Путіна пішов на серйозні поступки США через санкції

Російський бізнесмен Олег Дерипаска заявив, що готовий відмовитися від контролю над групою ГАЗ у зв'язку з проблемами, які автовиробник відчуває через санкції з боку Сполучених Штатів.

Близький до президента Росії Володимира Путіна олігарх визнав, що для Горьківського автомобільного заводу настали непрості часи, повідомляє РБК.

За його словами, підприємство не виживе, якщо санкції не будуть зняті. Дерипаска підкреслив, що багато постачальників перестали працювати з ГАЗ, побоюючись вторинних санкцій.

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Як приклад компанії, яка припинила співпрацю з групою ГАЗ, олігарх назвав німецьку Daimler.

У зв'язку з цим, Дерипаска допустив зниження своєї частки в компанії за аналогією з En+, надіючись на те, що це дозволить зняти санкції з автовиробника.

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен – 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американських санкцій.

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