"Не відмовимося!" Україна пригрозила Росії через агресію у морі

Україна не відмовиться від права вільного мореплавства через Керченську протоку.

Таку заяву зробив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Таким чином він відповів на запитання про те, коли українські судна зможуть пройти через Керченську протоку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна не відмовлятиметься від свого права вільного мореплавства", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки. Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шестеро поранених, 24 українця стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Росію можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT через напад на українські кораблі в міжнародних водах Чорного моря.

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