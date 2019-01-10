"Не варто лякатися": озвучений курс долара до гривні у 2020 році

У кінці 2020 року в Україні курс долара може перебувати в межах 30-33 гривень, що є нормальною цифрою для слабких економік.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко. Він підкреслив, що традиційно в Україні судили про ефективність економічної політики щодо курсу гривні – стабільний він чи ні.

"Це неправильно, але на просторах колишнього Радянського Союзу так судять про стабільність. Думаю, гривня буде в межах 30-33 гривень за долар на кінець наступного року. Не варто лякатися. Це нормальна цифра для слабких економік, за 10% девальвації", – пояснив експерт.

Устенко також вважає, що майбутні президентські і парламентські вибори допоможуть "закачати" валюту в країну.

"Вибори корисні в плані закачування валюти в країну, тому що спочатку президентські, потім парламентські можуть коштувати від 1 до 2 млрд доларів. Як ви розумієте, ці гроші заведуть наші любителі офшорів. І це може спрацювати у плюс курсової стабільності", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара у четвер, 10 січня, виріс на 8 копійок. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 28,22 грн/$.