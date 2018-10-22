''Не в найближчі 20 років'': у Путіна визнали провал відмови від долара

Глава Рахункової палати Олексій Кудрін заявив, що протягом 20 років Росія не зможе використовувати під час торгових розрахунків із європейськими країнами рубль.

За його словами, плани із дедоларизації російської економіки — спекулятивні, повідомляє "Газета.ру".

Як приклад Кудрін навів Європу, у якої РФ купує матеріали, обладнання та товари. Європейські країни будуть торгувати з Росією тільки за долари і євро в той час, як експорт із РФ обмежений.

Глава Рахункової палати акцентував увагу на тому, що це накладає обмеження на розрахунки в національних валютах.

"Тому в осяжний період, протягом років 20, потрібно розуміти, що велика частина нашої торгівлі здійснюватиметься за світову валюту", — резюмував Кудрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного із найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами. За його словами, план із дедоларизації складається із чотирьох напрямків. Перше — це прискорений перехід у розрахунках із іноземними державами з експортно-імпортних операцій на інші валюти - це може бути євро, юань або рубль.