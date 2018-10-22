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''Не в найближчі 20 років'': у Путіна визнали провал відмови від долара

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Глава Рахункової палати Олексій Кудрін заявив, що протягом 20 років Росія не зможе використовувати під час торгових розрахунків із європейськими країнами рубль.

За його словами, плани із дедоларизації російської економіки — спекулятивні, повідомляє "Газета.ру".

Як приклад Кудрін навів Європу, у якої РФ купує матеріали, обладнання та товари. Європейські країни будуть торгувати з Росією тільки за долари і євро в той час, як експорт із РФ обмежений.

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Глава Рахункової палати акцентував увагу на тому, що це накладає обмеження на розрахунки в національних валютах.

"Тому в осяжний період, протягом років 20, потрібно розуміти, що велика частина нашої торгівлі здійснюватиметься за світову валюту", — резюмував Кудрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного із найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами. За його словами, план із дедоларизації складається із чотирьох напрямків. Перше — це прискорений перехід у розрахунках із іноземними державами з експортно-імпортних операцій на інші валюти - це може бути євро, юань або рубль.

Місце
Росія
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Посол РФ в Белоруссии заявил, что нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на Россию, а насморк у Лукашенко будет рассматриваться, как геморрой у Путина.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
У Хуйла провал везде и во всем
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
лилипут террорист Росия БАНКРОТ-эксперты! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Кожедуб Руслан, Свiдоме бидло, ты отдай земли, которые на халяву достались...или Украина их завоевывала?
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