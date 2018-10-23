"Не узаконив": у Раді уточнили важливий нюанс рішення Верховного суду щодо "єврономерів"

У резонансному рішенні Верховного суду України не йдеться про законність автомобілів на єврономерах. Суд визнав лише той факт, що до транзитного авто не застосовується ч.2 ст. 469 Митного кодексу (неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не завершене).

Про це заявила народний депутат від БПП, голова Комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна у ефірі телеканалу "Прямий" . Вона наголосила той факт, що у рішенні суду не було вказано про законність перебування таких автомобілів без реєстрації на території України.

"Суд не визнав законним авто на європейській реєстрації фізичної особи громадянина України. Верховний суд акцентував увагу на тому, що до фіксування такого порушення, як порушення термінів транзиту, не застосовується ч.2 ст. 469 Митного кодексу", — сказала вона.

За її словами, ця постанова суду може надалі навіть зашкодити власникам автомобілів на єврономерах.

"Постанова може спричинити ще гірше становище для громадян України, ніж ви собі уявляєте. Якщо прочитати статті Митного кодексу щодо відповідальності, можна зараз читати у ч. 485 ("Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів"), на що і відсилає постанова Верховного суду. А це дуже великі суми штрафів", — наголосила Южаніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня з'явилася інформація, що Верховний Суд визнав законним використання автомобілів з іноземною реєстрацією, ввезених в Україну у режимі "транзит".