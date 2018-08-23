"Не тому, що люди бідні": Кравчук назвав головну проблему України

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що в Україні відбувається політична, економічна, соціальна і військово-силова системна криза, яка призводить до важких наслідків для життя людей.

За його словами, в Україні є люди, які свої інтереси ставлять вище за інтереси держави, тому економіка перебуває на такому низькому рівні.

"Наприклад, економіка. Тільки зараз, як показує статистка, є певний невеликий відсоток економічного зростання. Щоправда, ми не знаємо, за рахунок чого. Можливо, за рахунок військової продукції", - розповів екс-президент під час чату на "Главреді".

Він зазначив, що інвестиції в країну надходять погано, бо немає довіри до держави і захисту цих коштів. Єдина допомога - кредити міжнародних партнерів.

"Адже бідність не тому, що люди бідні, а тому, що економіка не розвивається. Тому і зарплати, і пенсії вкрай низькі. Економіка перебуває у дуже важкому стані. Інвестиції - теж", - додав він.

За його словами, ще однією, не менш значущою проблемою є корупція. Зокрема він вказав на серйозні недонадходження до бюджету митних платежів.

"Я ставлю це питання всім, і собі також: у нас є можливість навести лад на митниці? Переконаний, що є. Німці нещодавно порахували, що якби ми навели лад на митниці, ми б мали додатково 5 мільярдів доларів на рік у бюджеті", - пояснив Кравчук.

За його словами, в разі наведення ладу на митниці Україні не довелося б просити грошей у Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні експерти видання Süddeutsche Zeitung підрахували, що через корупцію Україна щороку втрачає понад 4 млрд євро.

Також стало відомо, що уряд зумів домовитися з МВФ про надання чергового кредитного траншу.