Кому продадуть землю і чому можна стати жертвою афери: який ринок землі приймуть в 2020-му

Ринок землі – одне з найгостріших питань для команди "Слуги народу" у перші місяці 2020 року. Адже після того, як нардепи монобільшості не змогли продавити проєкт закону в кінці минулого року, багато українців зіштовхнулися зі складною правовою плутаниною.

Мораторій на продаж землі завершився 1 січня 2020 року, а нового закону досі немає. Що це означає, до чого прийшли народні депутати та чи варто боятися рейдерів – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт про ринок землі у 2019 році. А мораторій на продаж діє лише до 1 січня 2020 року;

При цьому купувати і продавати землю досі не можна;

У Раді запевняють, що мораторій, незважаючи на прописані терміни, діє і після 1 січня. Річ у тім, що для старту ринку землі потрібні дві головні умови, які ще не виконані;

Ухвалення законів про ринок землі і про оцінку цього ринку. Нардепи обіцяють, що всі ініціативи ухвалять уже в січні-лютому 2020 року;

Також опубліковано фінальний текст законопроєкту щодо ринку землі перед голосуванням у Раді.

Земля зависла у повітрі – чому Рада не ухвалила закон про ринок?

Бо це один із найважливіших і найскандальніших проєктів за останні місяці. Після ухвалення в першому читанні до документа подали понад 4 тисячі правок. Їх обговорення і голосування супроводжувалося тривалими скандалами і бійками.

У результаті були напрацьовані спільні умови з найгостріших питань. А ввечері 3 січня був опублікований фактично фінальний документ перед розглядом у Раді. Частково деталі реформи описував радник прем'єр-міністра Олексій Мушак (якого пов'язують із аграрним олігархом Андрієм Веревським, група "Кернел").

Все виглядає так:

У разі вилучення заставної землі у свою власність, банк повинен буде протягом 2 років продати її на електронних торгах. В іншому випадку земля буде вилучатися у банку за спеціальною процедурою;

На банки не поширюватиметься обмеження в розмірі 10 тисяч га в одні руки. В Україні існує близько 50 банків, готових кредитувати земельні угоди, тому таке обмеження дозволило б кредитувати покупку тільки на 500 тисяч га, що становить менше 2% ринку;

Для стимулювання кредитування земельних угод банки отримають додаткові права. Зокрема, вони зможуть купувати землю в свою власність у разі неповернення кредиту, що збільшить готовність банків кредитувати аграріїв;

Покупець повинен буде надавати документи про законність походження коштів, за які купується земля;

Землю можна буде купувати тільки за безготівковий розрахунок.

Одне з основних питань для нардепів – ринок землі

Крім того, нардеп окремо наголошує, що окремим завданням після голосування цього закону буде робота з підзаконними актами Національного банку України.

"Потрібно підвищити коефіцієнт покриття на землю з нинішніх 0.35 до 1.0. Тому що в іншому випадку під землю вартістю $100 тисяч можна буде взяти кредит тільки на $35 тисяч", – наголошує він.

Кульмінацією довкола ринку землі стало несподіване голосування профільного комітету аграрної політики. Як раніше писав народний депутат Олексій Кучеренко, "слуги народу" ухвалювали рішення у "турборежимі" – буквально за півгодини.

"Комітет ВР із питань аграрної політики за півгодини – з 9:00 до 9:30 – проголосував 7 своїх концептуальних поправок, відхилив понад 4000 поправок депутатів до законопроєкту про ринок землі, проголосував його підтримку "за основу та в цілому" і роз'їхався на канікули", – написав Кучеренко у Facebook.

Загроза рейдерів – що можна робити із землею зараз?

Нічого нового. Вся справа у юридичних тонкощах. Незважаючи на очевидний парадокс (мораторій начебто до 1 січня, а нового закону немає), землю продавати все ще не можна. Саме тому, якщо до вас звертаються з пропозицією перекупити землю через відсутність мораторію – це 100% махінація.

Як розповів OBOZREVATEL нардеп "Слуги народу" Олександр Аліксійчук, у Земельному кодексі чітко вказано, що купувати/продавати землю не можна до ухвалення окремого закону, але не раніше за 1 січня 2020 року.

"Основною умовою зняття мораторію є не дата, а ухвалення закону про ринок землі. Він поки пройшов тільки перше читання і в комітеті обговорили поправки до нього. Тому продовження мораторію не мало сенсу, а виконувало функцію піару для окремих політичних сил.

За цей час Україна втратила близько 3-4 млн га земель, тому час дати можливість людям вільно розпоряджатися своєю власністю, а державі отримати податки і знайти господарів для земель, які сьогодні невідомо хто експлуатує", – пояснив народний депутат.

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Його колега по фракції СН Павло Халімон доповнює, що ринок землі повноцінно працюватиме за двох умов – ухвалення окремих законів про ринок, а також оцінювання вартості землі. За словами нардепа, голосування за цими проєктами буде вже у лютому 2020-го.

"Кілька тижнів тому ми зібралися в кабінеті голови Верховної Ради. Обговорили все. Зрозуміли, що треба об'єднати поправки, яких було подано понад 4,5 тисячі штук. Зрозуміли, що їх можна об'єднати, вибрати доповідачів і буде все оптимально, підписали меморандум. Далі ви вже самі бачили, як окремі депутати намагалися зірвати засідання.

Ми вирішили 28 грудня все оперативно ухвалити, без зволікань. Відправили рішення з підкомітету на комітет, ухвалили. У підсумку документ повністю готовий до голосування", – розповів OBOZREVATEL Халімон.

З урахуванням усіх правок, повноцінно ринок землі буде запущений не раніше за весну 2020 року. Зараз будь-який продаж/купівля є незаконними.

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