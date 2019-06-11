ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

"Не смішіть Іскандери": мережа висміяла пікет у Росії через санкції

5.8тЧитати матеріал російською

У Росії до трьох десятків співробітників автомобільного заводу ГАЗ, який належить мільярдерові Олегу Дерипасці, вийшли на пікет проти американських санкцій.

Робоча рада групи ГАЗ мітингувала у центрі Москви напроти будівлі посольства США. Пікет росіян через санкції висміяли користувачі мережі.

"Та годі, хлопці. Не смішіть Іскандери. Більше санкцій – міцніша батьківщина", – іронізує у Twitter блогер Денис Казанський.

Новини
Друг Путіна побудує найбільший у США завод

"А до Кремля не прийшли", – зазначила EffaCat.

"Просять скасувати старі, тому що вони слабкі, і видати нові сильніші. Тоді одразу без розкачки ривок! Адже санкції корисні, і чим вони сильніші, тим корисніше", – пише NedovolnyKot.

"Ну ось нехай і йдуть до Іскандерів, які санкцій не бояться", – підсумував ppk.

"Не смішіть Іскандери": мережа висміяла пікет у Росії через санкції

BBC

"Не смішіть Іскандери": мережа висміяла пікет у Росії через санкції

BBC

"Не смішіть Іскандери": мережа висміяла пікет у Росії через санкції
"Не смішіть Іскандери": мережа висміяла пікет у Росії через санкції
"Не смішіть Іскандери": мережа висміяла пікет у Росії через санкції
"Не смішіть Іскандери": мережа висміяла пікет у Росії через санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен – 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни у корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американськими санкціями.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
24
Смішно
10
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Килина Анна
Килина Анна
Моя блaгодаpнocть тем, кто пoкaзал мнe сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/6zxxq1t Проcтo пpoйдя опpoс получилa почти полyгодовyю зaрплaту)) Пользyйтeсь, покa еcть вoзмoжноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel