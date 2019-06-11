"Не смішіть Іскандери": мережа висміяла пікет у Росії через санкції

У Росії до трьох десятків співробітників автомобільного заводу ГАЗ, який належить мільярдерові Олегу Дерипасці, вийшли на пікет проти американських санкцій.

Робоча рада групи ГАЗ мітингувала у центрі Москви напроти будівлі посольства США. Пікет росіян через санкції висміяли користувачі мережі.

"Та годі, хлопці. Не смішіть Іскандери. Більше санкцій – міцніша батьківщина", – іронізує у Twitter блогер Денис Казанський.

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"А до Кремля не прийшли", – зазначила EffaCat.

"Просять скасувати старі, тому що вони слабкі, і видати нові сильніші. Тоді одразу без розкачки ривок! Адже санкції корисні, і чим вони сильніші, тим корисніше", – пише NedovolnyKot.

"Ну ось нехай і йдуть до Іскандерів, які санкцій не бояться", – підсумував ppk.

BBC

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен – 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни у корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американськими санкціями.

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