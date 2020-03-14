Не Росія: стало відомо, яка країна виграє від падіння цін на нафту

Головним переможцем від різкого падіння цін на нафту стане Індія, яка імпортує більше 80% енергоресурсів.

Про це повідомляють експерти, опитані CNBC.

Головний економіст IHS Markit в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Раджив Вісвас (Rajiv Biswas) назвав ситуацію подарунком для країни, бо вона зможе знизити інфляцію і витрати на імпорт.

Ціни на нафту ростуть в очікуванні стимулюючих заходів з підтримки економіки Сполучених Штатів

Індія довгі роки вважалася однією з найбільш швидкозростаючих економік світу, проте останнім часом через внутрішні і зовнішні проблеми втратила цей статус. У четвертому кварталі 2019 року зростання ВВП країни опустився до 4,7 відсотка.

"Дешеві нафта і газ зможуть підштовхнути такі галузі економіки, як нафтова промисловість, енергетика і транспорт. У сукупності ці фактори дозволять Банку Індії знизити базову ставку і дати бізнесу дешевші кредити", - додав аналітик.

Економіст з сінгапурського DBS Group Радхика (Radhika Rao) припустила, що укупі з поліпшенням настроїв і низькою базою Індія зможе показати хороший зростання ВВП.

У фінансовому році, який у Індії триває до березня, країна витратила на нафту 95,69 мільярда доларів, що на 12 відсотків менше, ніж роком раніше. Якби ціна нафти залишилася вищою 50 доларів за барель, на неї припадало б 21 відсоток всього індійського імпорту. Минулого місяця індійський міністр нафти і газу Дхармендра Прадхан відзначав, що був би щасливий, якби нафта коштувала від 50 до 60 доларів за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 13 березня, виросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу з початку цього тижня.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 33,62 доларів за барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії.

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