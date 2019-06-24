"Не Росія почала": Москва жорстко відрізала примирення з Заходом

Росія не веде ніяких переговорів з Євросоюзом про скасування санкцій, і не має наміру робити примирних кроків першою.

Про це заявив перший заступник керівника апарату російського уряду Сергій Приходько, передає ТАСС. На його думку, в ЄС "повинна накопичитися критична маса негативного ставлення" до економічного протистояння, щоб політика Брюсселя щодо Росії змінилася в позитивний бік.

"Ніяких "переговорів" про скасування введених проти нашої країни нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів не ведеться. Не Росія починала це санкційне протистояння. Не нам робити першими примирливі кроки", - сказав Приходько.

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Санкції проти Росії

"Залишається розраховувати, що здоровий глузд і прагматизм рано чи пізно восторжествують", - підсумував перший заступник глави апарату уряду РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.

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