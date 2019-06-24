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"Не Росія почала": Москва жорстко відрізала примирення з Заходом

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Росія не веде ніяких переговорів з Євросоюзом про скасування санкцій, і не має наміру робити примирних кроків першою.

Про це заявив перший заступник керівника апарату російського уряду Сергій Приходько, передає ТАСС. На його думку, в ЄС "повинна накопичитися критична маса негативного ставлення" до економічного протистояння, щоб політика Брюсселя щодо Росії змінилася в позитивний бік.

"Ніяких "переговорів" про скасування введених проти нашої країни нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів не ведеться. Не Росія починала це санкційне протистояння. Не нам робити першими примирливі кроки", - сказав Приходько.

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Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

"Залишається розраховувати, що здоровий глузд і прагматизм рано чи пізно восторжествують", - підсумував перший заступник глави апарату уряду РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкцииРосіяЄвросоюз
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Не Россия начинала это санкционное противостояние ? А если подумать с чего началось это самое противостояние ? Умеем ?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Меня зовут- Добрый кот, умеем! Например 2012 год, Список Магницкого... А потом Штатам стало очень обидно, что Крым уплыл из-под носа и понеслась...
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0
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют", - заключил первый замглавы аппарата правительства РФ. Это он намекает что надо ещё добавить полезные санкции.
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Александрович Алексей, ту супер легку нафту яку білорусам продавали?
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0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
UaDonetsk Umka, Например? Перестать газ-нефть покупать? ну-ну...
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3
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Да ,,..это именно так...молодец Путин
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4
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Сидоров Андрей, у тебя язык не болит ?
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Юг Руси
Юг Руси
Сидоров Андрей, +
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