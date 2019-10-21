"Не Росія": названий головний торговельний партнер України

Китай став найбільшим діловим партнером України: торговий оборот між Києвом і Пекіном сягнув історичного максимуму – майже 11 млрд доларів.
За підсумками минулого року вартісна частка китайських товарів в українському імпорті зросла з 11% до 34% або з 5,7 млрд до 27 млрд доларів, передає НВ.
Таким чином, Китай обігнав аналогічний показник як Європи, так і Росії.
Однак обсяг імпорту з Пекіна зростає набагато швидше українського експорту в країну.
"У Китаї настало перевиробництво, вони наситили свій ринок. Зростає добробут, зростає вартість землі. Вона шалено дорога. В результаті індустрії КНР і її багатомільярдним внутрішнім інвестиціям тісно в межах своєї країни, і вони рвуться назовні", – повідомила керівник китайського напрямку холдингової компанії UFuture Анна Капузо.
За її словами, щоб затягнути ці мільярди у вигляді промислових потужностей, прямих іноземних інвестицій або запозичень в Україну потрібні надзусилля.
"Китайці не впевнені в надійності нашої судової системи. Тому заходять сюди через пошук партнера. Дуже довго йдуть. Потрібно два-три роки попити з ними чай", – резюмував директор індустріального парку Біла Церква Володимир Хмурич.
Китай став найбільшим діловим партнером України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита стосовно інших російських товарів.
Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.
Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.
27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.
25 грудня РФ розширила список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер — 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.
У відповідь на це Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.
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