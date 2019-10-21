"Не Росія": названий головний торговельний партнер України

Китай став найбільшим діловим партнером України: торговий оборот між Києвом і Пекіном сягнув історичного максимуму – майже 11 млрд доларів.

За підсумками минулого року вартісна частка китайських товарів в українському імпорті зросла з 11% до 34% або з 5,7 млрд до 27 млрд доларів, передає НВ.

Таким чином, Китай обігнав аналогічний показник як Європи, так і Росії.

Однак обсяг імпорту з Пекіна зростає набагато швидше українського експорту в країну.

"У Китаї настало перевиробництво, вони наситили свій ринок. Зростає добробут, зростає вартість землі. Вона шалено дорога. В результаті індустрії КНР і її багатомільярдним внутрішнім інвестиціям тісно в межах своєї країни, і вони рвуться назовні", – повідомила керівник китайського напрямку холдингової компанії UFuture Анна Капузо.

За її словами, щоб затягнути ці мільярди у вигляді промислових потужностей, прямих іноземних інвестицій або запозичень в Україну потрібні надзусилля.

"Китайці не впевнені в надійності нашої судової системи. Тому заходять сюди через пошук партнера. Дуже довго йдуть. Потрібно два-три роки попити з ними чай", – резюмував директор індустріального парку Біла Церква Володимир Хмурич.

Китай став найбільшим діловим партнером України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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