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21 жовтня • оновлено в 11:26
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"Не Росія": названий головний торговельний партнер України

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Китай став найбільшим діловим партнером України: торговий оборот між Києвом і Пекіном сягнув історичного максимуму – майже 11 млрд доларів.

За підсумками минулого року вартісна частка китайських товарів в українському імпорті зросла з 11% до 34% або з 5,7 млрд до 27 млрд доларів, передає НВ.

Таким чином, Китай обігнав аналогічний показник як Європи, так і Росії.

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Однак обсяг імпорту з Пекіна зростає набагато швидше українського експорту в країну.

"У Китаї настало перевиробництво, вони наситили свій ринок. Зростає добробут, зростає вартість землі. Вона шалено дорога. В результаті індустрії КНР і її багатомільярдним внутрішнім інвестиціям тісно в межах своєї країни, і вони рвуться назовні", – повідомила керівник китайського напрямку холдингової компанії UFuture Анна Капузо.

За її словами, щоб затягнути ці мільярди у вигляді промислових потужностей, прямих іноземних інвестицій або запозичень в Україну потрібні надзусилля.

"Китайці не впевнені в надійності нашої судової системи. Тому заходять сюди через пошук партнера. Дуже довго йдуть. Потрібно два-три роки попити з ними чай", – резюмував директор індустріального парку Біла Церква Володимир Хмурич.

Китай став найбільшим діловим партнером України

Китай став найбільшим діловим партнером України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита стосовно інших російських товарів.

  • Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

  • Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

  • 27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

  • 25 грудня РФ розширила список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер — 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.

  • У відповідь на це Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.

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Тема
Експорт та імпорт товарів
Місце
Україна
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Так это же друг Путина. Где ЕС?
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