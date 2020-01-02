Не пускають за кордон: у "Борисполі" покарали українця за несплату аліментів

Співробітники Державної прикордонної служби у аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка через несплату аліментів.

"Чоловік прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубай. Під час здійснення контрольних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних щодо обмеження чоловіку виїзду з території України", – повідомляє пресслужба ДПСУ.

Представники Держприкордонслужби наголосили, що 36-річного українця запросили до службового приміщення для доведення рішення про відмову у пропуску через державний кордон. Однак він агресивно себе поводив та накинувся на охоронців кордону.

"Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника. Наразі стосовно особи складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду", – додали у ДПСУ.

Станом на початок 2020 року у базах даних прикордонників знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

Співробітники Державної прикордонної служби у аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка через несплату аліментів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 29 серпня 2018 року набрав чинності закон про посилення покарання за несплату аліментів.

Норми закону підсилюють відповідальність: за несплату аліментів протягом 6 місяців боржника притягнуть до суспільно корисних робіт на термін від 120 до 240 годин. За повторне порушення доведеться відпрацювати від 240 до 360 годин. Ухильників можуть заарештувати на 10 діб, а злісних - позбавити волі на 2 роки.

Омбудсмен з прав дитини Аксана Філіпішина заявляла, що закон про посилення захисту права дитини на належне утримання необхідно переглянути, оскільки в ньому вистачає недоліків. Зокрема, через нього дитина може стати предметом торгу між розведеними батьками.

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