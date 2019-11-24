Не прожити, а вижити: "слуга народу" розповіла українцям про прожитковий мінімум

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа заявила, що прожитковий мінімум в Україні має становити не менше 3500 грн (зараз – 1936 грн для працездатних громадян).

"Думаю, що 3500 – це вже більш реальні цифри. Але це теж не та сума, на яку людина може підтримувати гідний рівень життя. Це абсолютний мінімум, без якого людина просто не зможе", – розповіла Підласа в ефірі ObozTV.

Вона також пояснила, чому депутати не підвищили цей показник (згідно з ухваленим Радою держбюджетом-2020, прожитковий мінімум підніметься всього лише до 2189 грн – і лише наприкінці наступного року).

Політик визнала, що 1936 грн – "дуже маленька сума", на яку неможливо прожити.

Однак, нагадала вона, це "номінальна" цифра, яку Міністерство соціальної політики використовує для розрахунку соціальних виплат.

Підласа пояснила, що зараз депутати не можуть підвищити прожитковий мінімум до адекватної суми якраз через підв'язані до нього соцвиплати.

"До прожиткового мінімум прив'язана величезна кількість соціальних виплат. А в бюджеті обмежена кількість коштів на соціальні виплати. На жаль, вона не може бути більшою, ніж зараз. Ми можемо перенаправити їх з оборони, освіти, медицини, але я не вважаю це оптимальним рішенням. Доти, поки ми не переглянемо формулу розрахунку соціальних виплат, формальний прожитковий мінімум не можна піднімати", – зазначила нардеп.

Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія у 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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