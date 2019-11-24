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24 листопада • оновлено в 16:03
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Не прожити, а вижити: "слуга народу" розповіла українцям про прожитковий мінімум

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа заявила, що прожитковий мінімум в Україні має становити не менше 3500 грн (зараз1936 грн для працездатних громадян).

"Думаю, що 3500 – це вже більш реальні цифри. Але це теж не та сума, на яку людина може підтримувати гідний рівень життя. Це абсолютний мінімум, без якого людина просто не зможе", – розповіла Підласа в ефірі ObozTV.

Вона також пояснила, чому депутати не підвищили цей показник (згідно з ухваленим Радою держбюджетом-2020, прожитковий мінімум підніметься всього лише до 2189 грн – і лише наприкінці наступного року).

Політик визнала, що 1936 грн – "дуже маленька сума", на яку неможливо прожити.

Однак, нагадала вона, це "номінальна" цифра, яку Міністерство соціальної політики використовує для розрахунку соціальних виплат.

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Підласа пояснила, що зараз депутати не можуть підвищити прожитковий мінімум до адекватної суми якраз через підв'язані до нього соцвиплати.

"До прожиткового мінімум прив'язана величезна кількість соціальних виплат. А в бюджеті обмежена кількість коштів на соціальні виплати. На жаль, вона не може бути більшою, ніж зараз. Ми можемо перенаправити їх з оборони, освіти, медицини, але я не вважаю це оптимальним рішенням. Доти, поки ми не переглянемо формулу розрахунку соціальних виплат, формальний прожитковий мінімум не можна піднімати", – зазначила нардеп.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Держбюджет-2020 Соціальні виплати
Особа
Роксолана Підласа
Місце
Україна
Теги
бюджет Верховна Рада України Партія Слуга народу
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