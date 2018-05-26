Не пробачають помилок: озвучені слабкі місця бетонних доріг в Україні

Будівництво бетонних доріг в Україні перетворилося на тему, на якій спекулюють різні політики та активісти, при тому, що їхнє спорудження має ряд недоліків.

Про це в ефірі ObozTV заявив екс-заступник міністра інфраструктури, радник "Укравтодору" Олександр Кава.

"Бетонні дороги в Україні, це тема з великими спекуляціями. Тобто бетонні дороги - це не панацея. Це дорожче, ніж асфальтні дороги, бетонні дороги не пробачають помилок при будівництві і для них потрібна зовсім інша система утримання", - підкреслив він.

За його словами, за активізацією подібних розмов стоять виробники цементу, які безпосередньо зацікавлені в збільшенні обсягів такого будівництва.

"На жаль, зараз в Україні активно діє лобі виробників цементу, які намагаються через різних політиків і громадських діячів просувати тему будівництва цементно-бетонних доріг за бюджетні гроші", - зазначив Кава.

При цьому радник "Укравтодору" визнав, що в деяких випадках це буває вигідно.

"Наприклад, на півдні країни, де складні погодні умови, де високі температури. І зараз "Укравтодор" в цьому році приступить до будівництва цементно-бетонної дороги від Миколаєва до Кропивницького. Також буде в цементо-бетоні дорога М31 від Решетилівки до Дніпра. Ось це відгалуження від швидкісної траси Київ-Полтава-Харків в напрямку Дніпра і Запоріжжя", - підсумував екс-заступник міністра інфраструктури.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українцям розповіли, коли в країні побудують хороші дороги.