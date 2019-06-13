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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Новини економіки

Не поспішатимуть: у МВФ зробили заяву про відносини з Україною

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Міжнародний валютний фонд очікує завершення в Україні позачергових виборів до Верховної Ради, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю.

Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", у четвер, 13 червня, заявив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", – сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова заступника глави адміністрації президента України Олексія Гончарука про можливий запуск нової 3-4 річної програми з МВФ у кінці поточного року.

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Райс нагадав, що в травні у Києві працювала місія МВФ, яка зустрілася з президентом країни Володимиром Зеленським.

Ілюстрація. МВФ

Ілюстрація. МВФ

Відзначимо, місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом відвідала Київ у період із 21 до 29 травня 2019-го для обговорення останніх політичних та економічних подій, оцінювання виконання поточної програми співпраці з Україною за програмою stand-by і консультацій щодо IV статті статуту МВФ.

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Україна продовжить активну співпрацю з МВФ.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року.

Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано одразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Не поспішатимуть: у МВФ зробили заяву про відносини з Україною

OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що на співпрацю України з МВФ може вплинути викликана достроковими виборами до Верховної Ради невизначеність з парламентською коаліцією та урядом.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
МВФЕкономіка України
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Н Олег
Н Олег
тупое paгyльё прямо предупреждают -- устроите
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Н Олег
Н Олег
Н Олег, ... гм ... устроите переворот, сорвёте выборы -- полный бан от "всего мира" ...
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