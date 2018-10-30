''Не пошкодував'': Новинський розповів, навіщо об'єднався з Ахметовим

Народний депутат від фракції "Опозиційний блок", підприємець-мільярдер Вадим Новинський заявив, що жодного разу не пошкодував, що став бізнес-партнером українського олігарха Ріната Ахметова.

"Ми розуміли, що для того, щоб мати успіх, необхідно укрупнюватися. Ми пам'ятаємо, як в історії і України, і інших країн Східної Європи, і світу здійснювалися великі злиття і поглинання", - повідомив Новинський в інтерв'ю "Українській правді".

Нардеп зазначив, що ідея об'єднати металургійні активи, яка зробила його співвласником групи "Метінвест", виходила не від нього.

"Він запропонував: "Давай так зробимо, це дасть стійкість нашому бізнесу, більшу безпеку, більшу незалежність від якихось катаклізмів, які відбуваються в економіці всюди". Тому ми розуміли взаємовигідність цього кроку. Я йшов на цю справу цілком свідомо, втрачаючи контроль над тими підприємствами, де до цього у наших структур було 100% володіння", - повідомив Новинський.

При цьому підприємець назвав співпрацю з Ахметовим правильним і своєчасним кроком.

"Я вважаю Ріната Ахметова кращим партнером, якого я знав у своєму житті", - резюмував Новинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ахметов зайняв 307-е місце в списку топ-500 найбагатших людей світу.