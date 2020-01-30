"Не порівнюйте з Росією": Гетманцев пояснив скандальний закон для бізнесу

Глава податково-фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що нововведення законопроєкту №1210 щодо контрольованих іноземних компаній не стосуватимуться бізнес-активів.

"У нашому випадку логіка нововведень №1210 взагалі не стосується бізнес-активів. КІК – це про компанії, які не ведуть діяльності, але отримують пасивний дохід. Відсотки, оренда, роялті", – повідомив Гетманцев в інтерв'ю liga.net.

При цьому глава податково-фінансового комітету Верховної Ради відмовився визнавати, що норми закону нагадують схожі нововведення з російської практики початку нульових.

"Вважаю, нас не варто порівнювати з Російською Федерацією. Їх досвід важливий для нас, але якщо в Росії стояло завдання сконцентрувати бізнес-активи всередині країни, ізольованої від решти світу, то ми хочемо бути максимально відкритими", – резюмував Гетманцев.

Нововведення законопроєкту №1210 щодо контрольованих іноземних компаній не стосуватимуться бізнес-активів

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради ухвалила скандальний закон №1210 про вдосконалення адміністрування податків.

Влітку 2019 року проти нього виступали бізнесмени, але навіть у пом'якшеному вигляді він не влаштовує багатьох. "Компромісні" правки підприємці називають напівзаходами, а сам документ – "податковим терором".

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