"Не порівнюйте з Росією": Гетманцев пояснив скандальний закон для бізнесу

Глава податково-фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що нововведення законопроєкту №1210 щодо контрольованих іноземних компаній не стосуватимуться бізнес-активів.
"У нашому випадку логіка нововведень №1210 взагалі не стосується бізнес-активів. КІК – це про компанії, які не ведуть діяльності, але отримують пасивний дохід. Відсотки, оренда, роялті", – повідомив Гетманцев в інтерв'ю liga.net.
При цьому глава податково-фінансового комітету Верховної Ради відмовився визнавати, що норми закону нагадують схожі нововведення з російської практики початку нульових.
"Вважаю, нас не варто порівнювати з Російською Федерацією. Їх досвід важливий для нас, але якщо в Росії стояло завдання сконцентрувати бізнес-активи всередині країни, ізольованої від решти світу, то ми хочемо бути максимально відкритими", – резюмував Гетманцев.
Нововведення законопроєкту №1210 щодо контрольованих іноземних компаній не стосуватимуться бізнес-активів
Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради ухвалила скандальний закон №1210 про вдосконалення адміністрування податків.
Влітку 2019 року проти нього виступали бізнесмени, але навіть у пом'якшеному вигляді він не влаштовує багатьох. "Компромісні" правки підприємці називають напівзаходами, а сам документ – "податковим терором".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Податки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".