Удар по активах і заборона в'їзду: Британія приготувала нову підлість для Росії

Великобританія готується до запуску власного режиму санкцій, який буде незалежний від Європейського Союзу.

Під першу хвилю обмежувальних заходів можуть підпасти громадяни Росії, Лівії, Північної Кореї, а також Саудівської Аравії. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела Financial Times.

Планується, що Британія оголосить про власний санкційний механізм вже у лютому, після виходу з ЄС.

Таким чином, Лондон отримає можливість діяти у цій сфері більш швидко і рішуче, не погоджуючи свої санкційні заходи з 27 іншими країнами Європейського Союзу.

При цьому міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб планує застосувати при введенні обмежувальних заходів положення національного законодавства, назване іменем юриста Сергія Магнітського.

Відповідне положення дозволяє блокувати активи і забороняти в'їзд у країну громадянам, причетним до порушень прав людини.

Великобританія готується до запуску власного режиму санкцій, який буде незалежний від Європейського Союзу

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

19 грудня Європейський Союз продовжив на шість місяців економічні санкції відносно Російської Федерації.

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