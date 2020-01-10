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10 січня • оновлено в 12:06
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Удар по активах і заборона в'їзду: Британія приготувала нову підлість для Росії

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Великобританія готується до запуску власного режиму санкцій, який буде незалежний від Європейського Союзу.

Під першу хвилю обмежувальних заходів можуть підпасти громадяни Росії, Лівії, Північної Кореї, а також Саудівської Аравії. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела Financial Times.

Планується, що Британія оголосить про власний санкційний механізм вже у лютому, після виходу з ЄС.

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Таким чином, Лондон отримає можливість діяти у цій сфері більш швидко і рішуче, не погоджуючи свої санкційні заходи з 27 іншими країнами Європейського Союзу.

При цьому міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб планує застосувати при введенні обмежувальних заходів положення національного законодавства, назване іменем юриста Сергія Магнітського.

Відповідне положення дозволяє блокувати активи і забороняти в'їзд у країну громадянам, причетним до порушень прав людини.

Великобританія готується до запуску власного режиму санкцій, який буде незалежний від Європейського Союзу

Великобританія готується до запуску власного режиму санкцій, який буде незалежний від Європейського Союзу

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Великобританія
Тег
санкции
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Махно Володимир
Махно Володимир
давайте британцы, давите эту гнидy русскую..путинскую. не дайте ей расползтись по всему миру!
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2
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Гоните домой бывших российских чиновников, которые проворовались
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3
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Правильно поддержую санкции против рашки
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