"Не обмежує права!" Милованов розкрив деталі нового Трудового кодексу

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що новий законопроєкт про працю не обмежує права робітників.

"Наведу один приклад. Сьогодні трудовий кодекс дозволяє працівнику розірвати трудовий договір через письмове попередження за 2 тижні. Так само можна і за новим законом. Але тепер можна попереджати не тільки письмово, але і електронними засобами зв’язку", – повідомив Милованов на Facebook.

Він наголосив, що за існуючим законодавством в окремих випадках можна звільнитись раніше ніж за два тижня.

Закон надає вичерпний перелік причин – переїзд на нове місце проживання, вступ до навчального закладу, вихід на пенсію, або неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком.

"Цей перелік є морально застарілим. Що пропонується у новому законопроєкті? Перелік причин за якими можна звільнитись раніше ніж за 2 тижні визначається трудовим договором. Тобто, на основі перемовин між роботодавцем та робітником. Це більш ефективно в сучасному світі, де у кожного можуть бути свої важливі причини", – додав Милованов.

Він наголосив, що сьогодні робітник може будь коли розірвати трудовий договір, якщо його умови не виконуються. Аналогічний пункт діятиме і в новому законопроєкті. Однак тепер робітник має письмово надати причини, а роботодавець заплатити компенсацію в 50 денних зарплат.

Також у новому законопроєкті дозволяється за угодою сторін обмежити право двотижневого звільнення для керівного складу підприємства.

"На мою думку це дуже раціональна норма. Раптове звільнення керівництва підприємства може знищити підприємство. І сторони мають право обговорити відповідні деталі і компенсацію при наймі керівництва на роботу, і зафіксувати це в трудовій угоді. Таким чином при детальному аналізі ми бачимо, що права робітників насправді посилюються. Перш за все, за рахунок більшої гнучкості та компенсації", – резюмував Милованов.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що новий законопроєкт про працю не обмежує права робітників

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 27 грудня затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність прийняття нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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