"Не обговорюється": у "Слузі народу" дали задню щодо постачання води до Криму

Глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Арістов заявив, що питання продажу води в анексований Крим більше не обговорюється.

"Коли ми шукаємо джерела, як політики або бюджетний комітет, ми шукаємо можливості наповнення бюджету. Це були пошуки можливостей – і все, без будь-яких прив'язок до будь-яких дій", – повідомив він у коментарі "Крим.Реалії".

"Не було ніяких розрахунків, не було нічого, була просто ідея. Зараз це питання не обговорюється, в принципі", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим. Маючи на увазі півострів, Арістов сказав про продаж "у Росію", проте потім виправився.

"Була ідея – продавати воду. Ізраїльці продають її країні, що практично воює, вони заробляють. Ось і у нас була ідея, наприклад, продавати воду в Росію", – сказав Арістов.

Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Аристов заявив, що питання продажу води в анексований Крим більше не обговорюється колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи зажадала від Росії повернути анексований Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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