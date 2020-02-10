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10 лютого • оновлено в 18:56
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"Не обговорюється": у "Слузі народу" дали задню щодо постачання води до Криму

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Глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Арістов заявив, що питання продажу води в анексований Крим більше не обговорюється.

"Коли ми шукаємо джерела, як політики або бюджетний комітет, ми шукаємо можливості наповнення бюджету. Це були пошуки можливостей – і все, без будь-яких прив'язок до будь-яких дій", – повідомив він у коментарі "Крим.Реалії".

"Не було ніяких розрахунків, не було нічого, була просто ідея. Зараз це питання не обговорюється, в принципі", – резюмував він.

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Нагадаємо, раніше Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим. Маючи на увазі півострів, Арістов сказав про продаж "у Росію", проте потім виправився.

"Була ідея – продавати воду. Ізраїльці продають її країні, що практично воює, вони заробляють. Ось і у нас була ідея, наприклад, продавати воду в Росію", – сказав Арістов.

Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Аристов заявив, що питання продажу води в анексований Крим більше не обговорюється

Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Аристов заявив, що питання продажу води в анексований Крим більше не обговорюється

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи зажадала від Росії повернути анексований Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Особа
Юрій Арістов
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим без води Крим
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
А хорошая смена пришла. Такие же тpycливые, жaдные тyпapи. Они уверенно продолжают политику алкaша, что гарантированно разрушает страну. Ведь если б вдруг было иначе, то можно было бы и обеспокоиться - вдруг выплывите? Говорят же, что гaвнo не тонет. А тут смотришь - ан нет. Потонeте, уж больно много грехов на себя взвалили.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Россия не будет с таким вшивым государством вообще обсуждать вопросы водоснабжения Крыма. Лучше подрочите
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