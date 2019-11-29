Не найбідніші у Європі: зарплати в Україні досягли історичного максимуму

Україна досягла нового історичного максимуму з розміру середньомісячної доларової заробітної плати.

Зокрема середня зарплата у третьому кварталі 2019 року склала 428 доларів. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Попередній максимум був у четвертому кварталі 2013 року, коли середньомісячна зарплата склала 412 доларів.

Таким чином, Україна залишила останнє місце в Європі за розміром середньої зарплати.

"Державна служба статистики Молдови оприлюднила дані з середньої зарплати у третьому кварталі 2019 року, вона склала 7385 лея (416 доларів). В Україні середня зарплата у третьому кварталі 2019 року склала 428 доларів, що дозволило Україні вперше за 5,5 років обійти Молдову за розміром середньої зарплати", – наголосив Компанієць.

Україні вперше за 5,5 років вдалося обійти Молдову за розміром середньої зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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