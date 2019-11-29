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30 листопада • оновлено в 11:16
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Не найбідніші у Європі: зарплати в Україні досягли історичного максимуму

13.4т
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Україна досягла нового історичного максимуму з розміру середньомісячної доларової заробітної плати.

Зокрема середня зарплата у третьому кварталі 2019 року склала 428 доларів. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Попередній максимум був у четвертому кварталі 2013 року, коли середньомісячна зарплата склала 412 доларів.

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Таким чином, Україна залишила останнє місце в Європі за розміром середньої зарплати.

"Державна служба статистики Молдови оприлюднила дані з середньої зарплати у третьому кварталі 2019 року, вона склала 7385 лея (416 доларів). В Україні середня зарплата у третьому кварталі 2019 року склала 428 доларів, що дозволило Україні вперше за 5,5 років обійти Молдову за розміром середньої зарплати", – наголосив Компанієць.

Україні вперше за 5,5 років вдалося обійти Молдову за розміром середньої зарплати

Україні вперше за 5,5 років вдалося обійти Молдову за розміром середньої зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

  • 12 497 гривень у 2020 році;

  • 14 187 гривень у 2021 році;

  • 16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Тег
зарплата
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вот это перемога. Рукалицо.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Обойти Молдову это конечно сильно!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
завести в країну КУЧУ БАБЛА І ТИМ САМИМ ОПУСТИТИ КУРС ДОЛАРА І ТИМ САМИм КУРСОМ ДОЛАРА ПІДНЯЛАИ ЗП УКРАЇНЦІВ ЦЕ ПРАВО СМІШНО . ХАЙ ЗЄ ВИРОДИТЬ КОРУПЦІЮ В ПЕРШУ ЧЕРГУ В сг ПІДНІМЕ ЕКОНОМІКУ ІТІЛЬКИ ТОДІ КУРС ГРИВНІ НОМІНАЛЬНО СПРАВЕДЛИВИЙ БУДЕ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО БАКСА А ТАК ПРОСТИЙ ПШИК
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