"Не можуть встати з колін": у Криму розповіли, до чого Росія довела півострів

Російська Федерація за майже шість років анексії Криму не принесла півострову обіцяного процвітання.

У Москві та Сімферополі звітують про мільярдні інвестиції, але кримська економіка не може вийти навіть на доокупаційний рівень. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Зокрема, в Криму за підсумками 2013 року загальний обсяг реалізованої продукції склав 3,3 млрд доларів.

У 2019 році після всіх "приростів" його оцінили у 2 млрд доларів. Таким чином, на півострові виробили товарів майже на 40% менше, ніж у 2013 році.

При цьому ставленики окупантів у Криму розповідають про "інвестиційний бум" і мільярди, які отримує окупований півострів.

За п'ять років з російського бюджету в Крим було інвестовано 10,5 млрд доларів. Однак левова частка цих грошей не пішла на модернізацію виробництва.

"Промисловість Криму не може встати з колін. Висновок напрошується тільки один – розвивати промисловий потенціал Криму ніхто не збирається, а невеликі вливання стосуються тільки підприємств російського ВПК", – резюмували журналісти.

Російська Федерація за майже шість років анексії Криму не принесла півострову обіцяного процвітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!