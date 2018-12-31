''Не можу змиритися'': в Польщі поставили на місце Росію через газопровід в обхід України

Санкції проти Росії необхідно посилити після детального аналізу, а будівництву газопроводу в обхід України "Північний потік-2" потрібно сказати "стоп".

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда, уточнивши, що Росії має бути ще складніше через економічний тиск, передає tvp.info.

"Я вважаю, що реакція повинна бути рішучою. Що це означає? Це означає, що санкції є, і вони повинні діяти. Їх також треба проаналізувати, оскільки їх можна підготувати ще краще, щоб вони дошкуляли ще більше, щоб Росії було складніше з ними", – підкреслив він.

Дуда додав, що всіляко проти будівництва "Північного потоку-2", а також абсолютно не розуміє підтримку проекту європейськими колегами.

"Те, що в ЄС немає рішучого "стоп" для "Газпрому", що "Газпром" себе популяризує в ЄС, а багато країн Євросоюзу та їх лідери спокійно на це погоджуються, є щось, з чим я не можу змиритися", – наголосив він.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" передбачає прокладку двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. 25 липня в Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва. А судно Solitaire приступило до робіт з укладання газопроводу на початку вересня.

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