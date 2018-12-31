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''Не можу змиритися'': в Польщі поставили на місце Росію через газопровід в обхід України

14.5тЧитати матеріал російською

Санкції проти Росії необхідно посилити після детального аналізу, а будівництву газопроводу в обхід України "Північний потік-2" потрібно сказати "стоп".

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда, уточнивши, що Росії має бути ще складніше через економічний тиск, передає tvp.info.

"Я вважаю, що реакція повинна бути рішучою. Що це означає? Це означає, що санкції є, і вони повинні діяти. Їх також треба проаналізувати, оскільки їх можна підготувати ще краще, щоб вони дошкуляли ще більше, щоб Росії було складніше з ними", – підкреслив він.

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Дуда додав, що всіляко проти будівництва "Північного потоку-2", а також абсолютно не розуміє підтримку проекту європейськими колегами.

''Не можу змиритися'': в Польщі поставили на місце Росію через газопровід в обхід України

"Те, що в ЄС немає рішучого "стоп" для "Газпрому", що "Газпром" себе популяризує в ЄС, а багато країн Євросоюзу та їх лідери спокійно на це погоджуються, є щось, з чим я не можу змиритися", – наголосив він.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" передбачає прокладку двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. 25 липня в Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва. А судно Solitaire приступило до робіт з укладання газопроводу на початку вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Анджей Дуда
Місце
Польща
Тег
Північний потік - 2
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Петров Александр
Петров Александр
А польша, это, где?
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1
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ого сколько троллья повылазило!!! Сразу видна для руссо-фашистов больная тема, от "величия" только газовый "шантаж" и остался...
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andrei andrei
andrei andrei
Скирда Женя, тебе из-за скирды плохо видно: газовый шантаж здесь абсолютно ни при чем.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Жалкие потуги америкосских проституток...
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4
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